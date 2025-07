Thể thao U15 Sông Lam Nghệ An đánh rơi chiến thắng ở phút cuối cùng trong trận derby xứ Nghệ U15 Sông Lam Nghệ An đánh rơi chiến thắng ở phút cuối cùng trong trận derby xứ Nghệ với U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại lượt đấu thứ 2 bảng C, Vòng chung kết Giải U15 Quốc gia 2025. Trận đấu diễn ra vào chiều 24/7, trên sân vận động Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên).

Bước đến Vòng chung kết Giải U15 Quốc gia 2025, U15 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng C cùng với các đội gồm: U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, U15 Đắk Lắk và U15 An Giang.

Đội hình xuất phát của U15 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Tại lượt trận đầu tiên, đội bóng của huấn luyện viên Lê Mạnh Huy đã xuất sắc đánh bại U15 An Giang với tỷ số đậm 5-0.

Trong khi đó, U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có khởi đầu không thật sự ấn tượng khi bị U15 Đắk Lắk cầm hoà 1-1.

Với kết quả mà các đội đã đạt được ở lượt đấu đầu tiên, U15 Sông Lam Nghệ An vững vàng với ngôi đầu bảng C.

U15 Sông Lam Nghệ An gây sức ép lớn lên trong những phút đầu trận trước U15 HLHT. Ảnh: Đức Anh

Bước đến lượt trận thứ 2, U15 Sông Lam Nghệ An sẽ chạm trán với đội bóng láng giềng U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Nếu giành 3 điểm trong trận derby xứ Nghệ, đoàn quân của huấn luyện viên Lê Mạnh Huy (SLNA) sẽ chính thức giành vé vào vòng Tứ kết sớm trước một lượt đấu.

Chính vì vậy, ban huấn luyện U15 Sông Lam Nghệ An đã tung ra đội hình không có nhiều thay đổi so với trận đấu đầu tiên, trong đó có các trụ cột như, trung vệ Minh Quân, Văn Tú, hậu vệ Văn Cảnh, tiền vệ Đức Uy, Tuấn Hưng, tiền đạo Văn Sáng…

Màn ăn mừng của thầy trò U15 SLNA sau khi mở được tỷ số. Ảnh: Đức Anh

Với cách sử dụng nhân sự đầy cẩn trọng đó đã giúp U15 Sông Lam Nghệ An tiếp cận trận đấu với sự chủ động trước đối thủ. Các học trò của huấn luyện viên Lê Mạnh Huy đã giành quyền kiểm soát bóng và tổ chức tấn công đầy mạch lạc.

Phút thứ 5, từ tình huống phối hợp bên cánh trái, Văn Cảnh thực hiện đường tạt bóng chuẩn xác vào vòng cấm. Tuy nhiên, cú đánh đầu nối của Văn Tài lại thiếu lực, khiến thủ môn U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dễ dàng bắt gọn.

Sau những phút đầu chơi lép vế, U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bắt đầu lấy lại được thế trận và tổ chức được những đường lên bóng khá chất lượng. Tuy nhiên trước hàng thủ được tổ chức bài bản, kín kẽ, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Thế Mão đã không thể xuyên thủng được khung thành U15 Sông Lam Nghệ An.

Ở chiều ngược lại, đội bóng của huấn luyện viên Lê Mạnh Huy không tấn công dồn dập như đầu trận, nhưng vẫn luôn thực hiện được những pha lên bóng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho khung thành đối phương.

U15 SLNA gây sức ép trước U15 HLHT với những pha tấn công đa dạng. Ảnh: Đức Anh

Trong đó, sau nhiều tình huống bỏ lỡ cuối cùng vào phút 45, U15 Sông Lam Nghệ An đã mở tỷ số sau một pha bóng cố định. Từ quả phạt góc do Đức Uy thực hiện, bóng bị hàng thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phá ra đến đúng vị trí của Đình Cường. Tiền vệ này lập tức thả bóng cho Minh Quân, trung vệ mang áo số 6 thực hiện cú đánh gót đầy ngẫu hứng, đưa bóng qua tay thủ thành đối phương, giúp Sông Lam Nghệ An vươn lên dẫn trước 1-0.

Ban huấn luyện U15 SLNA. Ảnh: Đức Anh

Trước đó, vẫn từ một tình huống phạt góc, Đức Uy đưa bóng về cột hai, nhưng trong tư thế cận thành, Văn Tài lại đánh đầu đưa bóng dội cột dọc, bỏ lỡ cơ hội ngon ăn.

Sang hiệp 2, U15 Sông Lam Nghệ An chủ động nhường sân cho U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và thực hiện chiến thuật phòng ngự phản công. Tuy nhiên dù không lên bóng nhiều nhưng các học trò của huấn luyện viên Lê Mạnh Huy vẫn gây nhiều khó khăn cho khung thành Quang Minh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh).

Trong đó, Phút 72, từ cú sút xa của Đình Cường, thủ môn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải đẩy bóng ra. Văn Tài nhanh chóng băng vào đá bồi tung lưới đối phương. Tuy nhiên, trọng tài xác định tiền vệ số 28 đã rơi vào thế việt vị trước đó, bàn thắng không được công nhận.

Sang hiệp 2 U15 Sông Lam Nghệ An chủ động chơi với chiến thuật phòng ngự phản công. Ảnh: Đức Anh

Kịch tính được đẩy lên cao ở những phút cuối. Phút 89, U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tổ chức tấn công chếch bên cánh phải, một cầu thủ của họ đột phá vào vòng cấm và trong nỗ lực truy cản, bóng đã chạm tay hậu vệ SLNA. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Trên chấm 11m, Nam Khánh của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không mắc sai lầm, dễ dàng sút tung lưới U15 SLNA, gỡ hòa 1-1 cho đội nhà.

Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Đánh rơi chiến thắng ở những giây cuối, U15 Sông Lam Nghệ An buộc phải chờ đến lượt đấu cuối cùng để biết mình có giành được tấm vé vào Tứ kết hay không./.