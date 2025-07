Thể thao

Hòa với U15 Đắk Lắk, U15 Sông Lam Nghệ An giành quyền vào Tứ kết với tư cách nhất bảng C

Hòa với U15 Đắk Lắk ở lượt đấu cuối vòng bảng, U15 Sông Lam Nghệ An giành quyền vào Tứ kết với tư cách nhất bảng C. Đội bóng của huấn luyện viên Lê Mạnh Huy sẽ gặp đội xếp thứ 3 bảng B - U15 Kon Tum. Trận đấu giữa U15 Đắk Lắk và U15 Sông Lam Nghệ An diễn ra vào chiều 26/7, trên sân vận động Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF.