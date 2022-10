Hút thuốc lá càng sớm, nguy cơ ung thư vú càng cao

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những giải pháp sẽ được thực hiện định kỳ hàng năm nhằm nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Nghệ An; thể hiện quyết tâm cải thiện thực chất môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, tạo sự bứt phá mạnh mẽ về điểm số và thứ hạng PCI trong bảng xếp hạng toàn quốc.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Trọng án của Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đã phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng Internet, đề xuất lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự xác lập chuyên án để đấu tranh.

(Baonghean.vn) - Trọng tài ra quyết định gây tranh cãi, khiến Trẻ Sông Lam Nghệ An nhận thất bại 0-2 trước Trẻ Hà Nội, tại Giải Bóng đá hạng 3 Quốc gia 2022.

(Baonghean.vn)- Ngày 21/10, Công an huyện Yên Thành cho biết đang tạm giữ 02 đối tượng Võ Nhất Phương và Phan Trí Ái cùng trú tại xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(Baonghean.vn) - Hôm nay là ngày làm việc thứ hai của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV. Quốc hội đã tiến hành bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước, phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT, Bộ Y tế. Tại Nghệ An, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh; Chủ tịch Nguyễn Đức Trung thăm, làm việc tại huyện Diễn Châu,...

Mở rộng điều tra đường dây sản xuất và mua bán vũ khí, Công an tỉnh Kiên Giang bắt Vũ Thị Diệp, 32 tuổi, ở TP HCM cùng 3 đàn em, thu 229 khẩu súng các loại...

(Baonghean.vn) - Chiều 21/10, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh Nghệ An tổ chức Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 3 cho 83 đồng chí là cán bộ trưởng, phó phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; cấp huyện và tương đương; cán bộ chủ trì cấp xã năm 2022.