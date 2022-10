Hút thuốc lá gây ra mù lòa

(Baonghean.vn) - Thuốc lá là một trong những tác nhân hàng đầu gây hại cho sức khỏe con người và dẫn đến tử vong sớm trên toàn thế giới. Nó gây hại cho hầu hết mọi cơ quan trong cơ thể, bao gồm cả mắt.

Đục thủy tinh thể

Đục thủy tinh thể (tình trạng thể thủy tinh bị mờ) là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến mù lòa. Hơn 74% người bị mù ở Việt Nam là do đục thủy tinh thể (2016). Các nghiên cứu chỉ ra rằng, người hút thuốc lá có nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể cao gấp đôi so với những người không sử dụng thuốc lá. Lượng thuốc lá được hút càng nhiều, khả năng bị đục thủy tinh thể càng cao.

Thoái hóa điểm vàng

Thoái hóa điểm vàng do lão hóa (Age-related Macular Degeneration – AMD) là tình trạng mất thị lực ở vùng trung tâm (vùng điểm vàng) do tổn thương trên võng mạc ở những người trên 50 tuổi. Mặc dù tầm nhìn ngoại vi vẫn còn đủ tốt giúp các hoạt động thường ngày khác vẫn có thể diễn ra bình thường, tuy nhiên, các hoạt động như lái xe, đọc sách sẽ bị ảnh hưởng. Nguyên nhân của AMD thường là do sự lão hóa của các tế bào nhạy cảm ánh sáng ở vùng điểm vàng, hoặc do sự tăng trưởng bất thường của mạch máu trong mắt khiến máu và protein bị rò rỉ vào trong điểm vàng.

Các nhà nghiên cứu đã cảnh báo những người hút thuốc có thể có nguy cơ bị AMD cao gấp 3 lần so với những người chưa bao giờ hút thuốc. Và phụ nữ hút thuốc trên 80 tuổi có khả năng phát triển AMD cao gấp 5.5 lần so với những người không hút thuốc cùng tuổi. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến nhiều người trên 50 tuổi bị mù lòa.

Viêm màng bồ đào

Viêm màng bồ đào là một bệnh lý thường gặp ở mắt, có thể dẫn đến mất thị lực hoàn toàn nếu không được điều trị kịp thời. Màng bồ đào gồm 3 phần: mống mắt (cho màu sắc đặc trưng của mắt), thể mi (tạo dịch bên trong mắt) và hắc mạc (các mạch máu cung cấp máu cho mắt). Khi 1 trong 3 phần này bị tổn thương gọi là viêm màng bồ đào, hậu quả có thể dẫn đến các bệnh như tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể, teo nhãn cầu…

Một nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng, những người hút thuốc có nhiều khả năng bị viêm màng bồ đào cao gấp 2,2 lần so với những người không hút thuốc.

Võng mạc đái tháo đường

Bệnh võng mạc đái tháo đường gây tổn thương các mạch máu của võng mạc và có thể dẫn đến mất thị lực hoàn toàn. Đây là nguyên nhân chính gây ra mù lòa và đang dần phổ biến ở các nước đang phát triển. Ở Mỹ, hơn 5 triệu người tuổi từ 40 trở lên mắc chứng võng mạc đái tháo đường do đái tháo đường loại 1 hoặc loại 2. Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Hoa Kỳ, con số này sẽ tăng lên khoảng 16 triệu người vào năm 2050.

Hút thuốc có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Hút thuốc lá cũng sẽ làm tăng nguy cơ bị các biến chứng tiểu đường, trong đó có bệnh võng mạc đái tháo đường. Người hút thuốc lá có khả năng bị mù lúc về già cao gấp bốn lần so với người không hút thuốc lá.

Khô mắt

Khô mắt là tình trạng xảy ra khi nước mắt không thể cung cấp đầy đủ độ ẩm cho mắt. Những người bị khô mắt thường cảm giác cay, rát, mắt bị đỏ và ngứa. Khói thuốc lá là một chất gây kích ứng mắt và làm tệ hơn tình trạng khô mắt, ngay cả với những người hút thuốc thụ động (những người chỉ hít khói thuốc do người khác hút chứ không trực tiếp hút thuốc). Những người hút thuốc lá có nguy cơ bị khô mắt cao gấp đôi so với người không hút thuốc.

Bệnh về mắt ở trẻ sơ sinh

Hút thuốc trong khi mang thai làm tăng nguy cơ mắc nhiều rối loạn về mắt ở thai nhi và trẻ sơ sinh. Người mẹ nếu hút thuốc có thể khiến trẻ bị lác mắt, thần kinh thị giác kém phát triển. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù ở trẻ em. Phụ nữ hút thuốc trong thời kỳ mang thai thường có xu hướng sinh non. So với trẻ sinh đủ tháng, những trẻ sinh non có khả năng cao sẽ mắc các bệnh lý võng mạc hoặc các bệnh về mắt khác, mà biến chứng nghiêm trọng nhất có thể dẫn đến mù lòa.