Hủy bỏ quy hoạch dự án 'Khoanh nuôi đất' 11 năm của Golden City tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Mới đây, UBND tỉnh ban hành quyết định hủy bỏ Quyết định số 3557/QĐ.UBND-CN ngày 5/9/2011 phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Dự án Khu dân cư tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh của Công ty cổ phần Golden City.

Dự án “treo bền vững”

2 năm trước, thông qua việc xác minh thông tin bạn đọc gửi đến, ngày 10/12/2020, Báo Nghệ An đăng tải bài viết “Thêm một dự án “Khoanh nuôi đất” ở thành phố Vinh”, phản ánh về tình trạng “treo bền vững” ở Dự án Khu dân cư tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh.

Dự án Khu dân cư tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh có mục tiêu “Tạo nên một khu dân cư văn minh, hiện đại, giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân, đồng thời, tạo ra quỹ đất, phát huy hiệu quả khai thác sử dụng đất, tạo nguồn thu cho ngân sách để phục vụ sự phát triển đô thị”, được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tại Quyết định số 3557/QĐ.UBND-CN ngày 5/9/2011. Trong tổng diện tích chiếm đất của dự án là 58.035,96m2, có 15.150,71m2 đất tái định cư giao cho thành phố Vinh; phần còn lại 42.885,25m2, chủ đầu tư được xây dựng khu ở mới. Các thành phần trên diện tích 42.885,25m2 gồm: 202 lô đất nhà ở liền kề với diện tích hơn 24.600m2; đất xây dựng nhà chung cư có diện tích gần 2.200m2; đất 3 khu cây xanh, thể dục thể thao, hội quán có diện tích gần 4.000m2; bên cạnh đó, có các tuyến đường quy hoạch, lộ giới 24m, 15m, 12m; đường nội bộ, lộ giới 10m.

Trách nhiệm của chủ đầu tư được nêu rõ tại Quyết định số 3557/QĐ.UBND-CN là: “Hoàn thành các thủ tục liên quan để khởi công dự án trong vòng 12 tháng kể từ ngày quyết định này có hiệu lực và đầu tư xây dựng xong hạ tầng, đưa dự án vào sử dụng trong vòng 24 tháng kể từ ngày khởi công. Bàn giao quỹ đất tái định cư cho thành phố Vinh ngay sau khi hoàn thành xây dựng hạ tầng”.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh còn quy định: “Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện dự án đúng tiến độ, đúng nội dung đã được phê duyệt thì quyết định này hết hiệu lực thi hành, Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án khác mà chủ đầu tư không được bồi thường chi phí đã thực hiện”.

Vậy nhưng, sau hơn 9 năm được “khai sinh”, Dự án Khu dân cư tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh với mục tiêu “tạo nên một khu dân cư văn minh, hiện đại” vẫn là một vùng ô nhiễm. Đập vào mắt là nhiều những ao tù nước đọng với đủ các loại rác thải xây dựng, rác sinh hoạt xen lẫn một số khoảnh đất nông nghiệp trồng rau và nghĩa trang. Theo vị đại diện UBND xã Nghi Phú, vùng đất quy hoạch Dự án Khu dân cư tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh có tên gọi vùng Cơn Mộc. Vùng đất này gồm đất nghĩa trang Đồng Chia; đất nông nghiệp của xã viên Hợp tác xã Hồng Hoa Thái; phần lớn nhất là đất nông nghiệp của các xã viên Đội 9, Hợp tác xã Hùng Mạnh Tiến. Để vào vùng đất Cơn Mộc có nhiều lối, từ đường quy hoạch 24m sau Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh; từ đường Mai Lão Bạng, cũng có thể từ Đại lộ Xô viết Nghệ Tĩnh, theo nhánh đường dân cư.

Cũng tại đây, vị đại diện UBND xã Nghi Phú khẳng định Công ty cổ phần Golden City chưa có bất kỳ một động thái gì thể hiện trách nhiệm của chủ đầu tư như Quyết định số 3557/QĐ.UBND-CN ngày 5/9/2011 của UBND tỉnh đã quy định. Và ông còn cho biết, chính quyền xã Nghi Phú cũng chỉ mới được tiếp cận một số hồ sơ liên quan sau khi nhận được Công văn số 3706/UBND-QLĐT ngày 8/7/2020 chỉ đạo đôn đốc chủ đầu tư thực hiện dự án; Biểu Danh mục dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Vinh do UBND TP. Vinh gửi về.

Vị này đã nói: “Thực tế là rất khó để chính quyền cấp xã đôn đốc được chủ đầu tư thực hiện xây dựng dự án. Vì có những dự án trên địa bàn UBND xã không nắm được thông tin. Ngay cả những dự án có tên tại biểu danh mục UBND TP. Vinh gửi về cũng có những trường hợp xã không tìm được địa chỉ liên hệ…”.

Hủy bỏ dự án treo!

Ngày 23/12/2022, liên hệ với lãnh đạo xã Nghi Phú nắm tình hình giải quyết, xử lý các dự án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích, được cho hay, đến nay mới chỉ có Dự án Khu dân cư tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh của Công ty cổ phần Golden City là có thông tin mới. “UBND tỉnh đã hủy bỏ quy hoạch dự án này…” - lãnh đạo xã Nghi Phú nói.

Tìm hiểu, vào ngày 28/11/2022, Sở Xây dựng có Công văn số 4467/SXD.QHKT về việc tham mưu, dự thảo Quyết định hủy bỏ Quyết định số 3557/QĐ.UBND-CN ngày 5/8/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh. Đến ngày 5/12/2022, căn cứ các quy định của pháp luật và Công văn số 4467/SXD.QHKT của Sở Xây dựng, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3849/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 3557/QĐ.UBND-CN ngày 5/8/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh.

Quyết định số 3849/QĐ-UBND có nội dung:

“Điều 1. Hủy bỏ Quyết định số 3557/QĐ.UBND-CN ngày 5/8/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh. Lý do: Dự án nêu trên đã chấm dứt hoạt động theo Thông báo số 1539/TB-SKHĐT ngày 29/4/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Giao UBND thành phố Vinh phối hợp với các sở, ngành và cơ quan có liên quan đề xuất phương án xử lý đối với khu đất nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND thành phố Vinh, Chủ tịch UBND xã Nghi Phú, thành phố Vinh; Các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này”.

Trước đó, vào ngày 29/4/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng có Thông báo số 1539/TB-SKHĐT về việc chấm dứt hoạt động Dự án Khu dân cư tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An do Công ty cổ phần Golden City làm chủ đầu tư. Nội dung chấm dứt hoạt động dự án này như sau:

“Dự án Khu dân cư tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An do Công ty cổ phần Golden City, mã số doanh nghiệp 0102371959 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 24/9/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 28/4/2021 (tên cũ: Công ty cổ phần Gold Đất Việt) làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 27121000042 ngày 7/8/2012 đã chấm dứt hoạt động từ ngày 30/3/2022 (theo Nghị quyết số 144/2022/QĐ-GOLDEN ngày 30/3/2022 của Công ty cổ phần Golden City). Lý do chấm dứt hoạt động: Nhà đầu tư tự chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 48, Luật Đầu tư”.

Trao đổi với Chủ tịch UBND xã Nghi Phú Hà Văn Trung, được biết năm 2020, thời điểm UBND thành phố Vinh chỉ đạo các xã, phường đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện dự án thì đại diện Công ty cổ phần Golden City có đến xã Nghi Phú một vài lần đặt vấn đề thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, nhưng sau đó không có động thái gì thêm. Đặt câu hỏi: Hiện nay, Dự án Khu dân cư tại xã Nghi Phú đã không còn, chính quyền xã có đề đạt gì lên cấp trên đối với vùng đất 5,8ha Cơn Mộc?

Ông Hà Văn Trung trả lời: “Tình trạng dự án treo nhiều năm gây ra nhiều hệ lụy. Từ lãng phí tài nguyên đất đai, mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường, nhất là vào mùa mưa lụt… Nay quy hoạch dự án này đã được UBND tỉnh hủy bỏ, chúng tôi mong muốn UBND thành phố Vinh cùng các sở, ngành kêu gọi nhà đầu tư mới thực sự có năng lực, đầu tư dự án phù hợp để tài nguyên đất đai được sử dụng có hiệu quả, góp phần giúp xã Nghi Phú cải tạo môi trường, chỉnh trang đô thị và có những đóng góp cho ngân sách Nhà nước…”.