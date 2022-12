Huyện Anh Sơn thu ngân sách đạt trên 200% chỉ tiêu được giao

(Baonghean.vn) - Nội dung này được nêu tại Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Anh Sơn năm 2022 được tổ chức ngày 25/12.

Dự và chỉ đạo với hội nghị có các đồng chí: Đoàn Hồng Vũ - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh; Võ Văn Dũng - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí đại diện các ban xây dựng Đảng Tỉnh uỷ.

Là huyện miền núi còn nhiều khó khăn, năm 2022 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, huyện Anh Sơn đã thu được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng đạt 8,62%; tổng giá trị sản xuất ước đạt 7.455.344 triệu đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ; giá trị gia tăng ước đạt 3.451.205 triệu đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ; giá trị gia tăng bình quân đầu người đạt 43,7 triệu đồng/người/năm (tăng 4,5 triệu đồng so với năm 2021). Tổng thu ngân sách ước đạt 133.995 triệu đồng, đạt 203,1% dự toán tỉnh giao, tăng 19,9% so với cùng kỳ.

Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, trong năm dự kiến có thêm 2 xã về đích NTM, 1 xã về đích NTM nâng cao.Nhiều dự án động lực của huyện đã hoàn thành hoặc đẩy nhanh tiến độ thi công.

Điểm sáng của Anh Sơn năm 2022 là đột phá trong công tác cải cách hành chính, nổi bật là áp dụng chuyển đổi số trong chỉ đạo công việc nhất là việc tổ chức các cuộc họp của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện cho đến các cuộc họp ở các xã, thị trấn là tổ chức họp không có tài liệu giấy, tất cả tài liệu họp được chuyển đổi trực tuyến trên máy tính và điện thoại thông minh của từng đại biểu.

Tại Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và cá nhân năm 2022, tập thể Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tập trung thảo luận, làm rõ vai trò, kết quả công tác trong năm 2022, đồng thời phân tích những hạn chế, tồn tại và đưa ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.