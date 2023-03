Huyện Quỳnh Lưu công bố quyết định đạt chuẩn nông thôn mới và khai trương du lịch biển Quỳnh năm 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Tham dự buổi lễ, về phía bộ, ngành Trung ương có các đồng chí: Phạm Mạnh Cường - Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp, Văn phòng Chính phủ; Ngô Trường Sơn - Cục trưởng, Chánh Văn phòng điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Trung ương; Lê Đức Thịnh - Cục trưởng Cục Kinh tế - Hợp tác, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.



Về lãnh đạo tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

KẾT QUẢ CỦA SỰ NỖ LỰC SAU HƠN 12 NĂM PHẤN ĐẤU

Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Hoàng Văn Bộ - Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu nhấn mạnh, năm 2010 Quỳnh Lưu xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp và gặp nhiều khó khăn. Nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành; sự nỗ lực cố gắng của toàn hệ thống chính trị và sự đồng thuận, đồng lòng của người dân, doanh nghiệp, huyện Quỳnh Lưu đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới.

Hệ thống hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân. Trong hơn 12 năm qua, huyện đã nâng cấp, xây mới hơn 1.100 km đường giao thông, 168 km đường kênh thuỷ lợi, 2.270 phòng học, 51 nhà văn hóa và khu thể thao xã, 260 nhà văn hóa thôn, 3 bệnh viện đa khoa, 13 công trình chợ nông thôn.

Kinh tế của huyện trong những năm qua tăng trưởng khá và chuyển dịch đúng hướng. Nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao và bền vững, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 145 triệu đồng/ha/năm, tăng gấp 2,3 lần so với năm 2010.

Kinh tế biển là thế mạnh của huyện Quỳnh Lưu với hơn 900 chiếc tàu khai thác hải sản xa bờ, sản lượng hải sản khai thác hàng năm đạt 65 - 70.000 tấn. Huyện đã hình thành vùng nuôi tôm chuyên canh và trung tâm sản xuất giống thủy sản; gắn kết giữa khai thác, nuôi trồng với chế biến thủy sản để nâng cao giá trị sản phẩm và tăng thu nhập của người lao động.

Quy mô giáo dục tiếp tục phát triển, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao. Mạng lưới y tế cơ sở được tăng cường. Môi trường cảnh quan được chú trọng. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo thực hiện quyết liệt; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,19%, giảm 12,11% so với năm 2010. Thu nhập bình quân đầu người đạt 53,4 triệu đồng/người/năm, tăng 38,6 triệu đồng so với năm 2010.

Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thường xuyên được chăm lo, củng cố và kiện toàn kịp thời; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Quy chế dân chủ cơ sở được phát huy, tạo sự đồng thuận thống nhất trong nhân dân và huy động được nguồn lực to lớn từ người dân, doanh nghiệp với hơn 19.200 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp chiếm 57,3%.

Bằng sự nỗ lực phấn đấu, đến năm 2022 huyện Quỳnh Lưu có 32/32 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xã Quỳnh Đôi được công nhận đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Ngày 20/5/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 624/QĐ-TTg công nhận huyện Quỳnh Lưu đạt chuẩn nông thôn mới. Ngày 22/9/2022, Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Quỳnh Lưu. Ngày 9/3/2022, Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng Cờ thi đua cho nhân dân và cán bộ huyện Quỳnh Lưu.

Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu Hoàng Văn Bộ cho biết, mục tiêu đến năm 2025, Quỳnh Lưu phấn đấu có 15 - 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2-3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Quỳnh Lưu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030.

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI LÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, TOÀN DIỆN, LÂU DÀI, THƯỜNG XUYÊN VÀ LIÊN TỤC

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đây là sự kiện đặc biệt, đầy tự hào không chỉ của huyện Quỳnh Lưu mà còn là của cả tỉnh Nghệ An.

Nhấn mạnh huyện Quỳnh Lưu là địa phương có vị trí chiến lược quan trọng, có nhiều lợi thế phát triển, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, đây còn là vùng đất can trường nơi cửa biển, giàu truyền thống văn hóa lịch sử; là quê hương của nhiều nhà cách mạng lỗi lạc, danh nhân, thi sỹ, nhạc sỹ tài năng; người dân Quỳnh Lưu có truyền thống hiếu học, cần cù, chịu thương, chịu khó, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo.

Sau hơn 12 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, Quỳnh Lưu đã phát huy sức mạnh của toàn hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhân dân với nhiều cách làm hay, sáng tạo, có nhiều mô hình mới mang lại hiệu quả thiết thực. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những thành tích rất đáng tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã nỗ lực phấn đấu và đạt được trong thời gian qua.

Để tiếp tục phát huy truyền thống và thành quả đạt được, trong những năm tới cùng với mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện Quỳnh Lưu quan tâm hoàn thiện quy hoạch huyện, nhất là định hướng, quy hoạch phát triển đối với từng vùng, từng địa phương cho phù hợp. Bám sát định hướng phát triển của tỉnh là cực tăng trưởng Quỳnh Lưu - Hoàng Mai gắn với phát triển vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ.

Huyện cũng cần phải xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, toàn diện, lâu dài, thường xuyên và liên tục. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân chủ động, nhiệt tình, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung cũng yêu cầu huyện tăng cường phát triển sản xuất, cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững trên cơ sở đẩy mạnh hợp tác, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, gắn sản xuất với thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị tăng thêm của sản phẩm; Tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Mặt khác, thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư, phát triển công - nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Quan tâm đầu tư phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, kết nối với các doanh nghiệp và địa phương để phát triển du lịch theo hướng đa dạng các sản phẩm du lịch nông nghiệp sinh thái, du lịch làng nghề, du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, nhất là du lịch biển; từng bước tạo thu nhập cho người dân và tăng thu ngân sách cho địa phương.

Chủ động công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ cao. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử; sắp xếp, tổ chức bộ máy, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; giữ vững sự đoàn kết, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ngay sau phần lễ là chương trình nghệ thuật đặc biệt: “Quỳnh Lưu - hội tụ và khát vọng tỏa sáng”. Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: Chương I: Quỳnh Lưu – Vùng đất linh thiêng và hội tụ; Chương II: Vững một niềm tin - quê hương đổi mới; Chương III: Biển Quỳnh - mong ước tìm về.