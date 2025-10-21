IMF cảnh báo EU về kế hoạch dùng tài sản Nga cho Ukraine

Quỹ Tiền tệ Quốc tế khuyến nghị EU phải “cực kỳ thận trọng” khi sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để tài trợ cho Ukraine, cảnh báo nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống tiền tệ toàn cầu.

IMF cảnh báo tác động toàn cầu từ việc sử dụng tài sản đóng băng của Nga cho Ukraine (trong ảnh: Ngân hàng Trung ương Nga). Ảnh: TASS

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa lên tiếng kêu gọi sự thận trọng đặc biệt đối với kế hoạch "khoản vay bồi thường" mà Liên minh châu Âu (EU) dự định dành cho Ukraine. Theo IMF, mọi quyết định sử dụng tài sản có chủ quyền của Nga cần phải có "cơ sở pháp lý vững chắc" và phải cảnh giác với "bất kỳ tác động nào đến hệ thống tiền tệ quốc tế".

Lời kêu gọi từ IMF

Báo Kyiv Post (Ukraine) ngày 20/10 lưu ý đề xuất khoản vay bồi thường của EU nhằm chuyển đổi tài sản có chủ quyền của Ngân hàng Trung ương Nga bị đóng băng thành trái phiếu EU có giá trị tương đương. Khoản vay này được bảo đảm bằng số tài sản trị giá 176 tỷ euro (191 tỷ USD) đang nằm tại Euroclear ở Bỉ.

Tuy nhiên, IMF không đưa ra quan điểm cụ thể về phương thức tài trợ này. Alfred Kammer, Giám đốc Bộ phận châu Âu của IMF, cho biết cơ quan này không thể bình luận về thiết kế tài chính của khoản vay.

Trong buổi trình bày Triển vọng kinh tế khu vực châu Âu, ông Kammer nhấn mạnh: "Chúng tôi khuyến nghị rằng khi sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga, các quốc gia cân nhắc thực hiện việc này cần tìm kiếm cơ sở pháp lý vững chắc trước khi thực hiện và cũng phải cảnh giác với bất kỳ tác động nào đến hệ thống tiền tệ quốc tế".

Mặc dù ông Kammer không nêu rõ những hàm ý cụ thể đó là gì, nhưng cảnh báo của IMF đã đặt ra một tiêu chuẩn cao về tính hợp pháp và ổn định toàn cầu đối với bất kỳ hành động nào liên quan đến tài sản nhà nước bị phong tỏa.

Rủi ro pháp lý và sự bảo lãnh từ EU

Vấn đề rủi ro pháp lý và tài chính đã được các nhà lãnh đạo châu Âu và chuyên gia thảo luận sôi nổi. Jamison Firestone, luật sư tại New York, có quan điểm rằng khoản vay bồi thường do EU đề xuất cho Ukraine không gây thêm rủi ro nào cho Euroclear hay Bỉ. Theo lập luận này, việc nắm giữ của họ sẽ chỉ chuyển đổi từ tiền mặt sang trái phiếu EU có giá trị tương đương, do đó không làm tăng gánh nặng tài chính hay pháp lý.

Tuy nhiên, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever nhấn mạnh rằng 26 nước EU khác phải cùng nhau bảo lãnh khoản vay và chia sẻ rủi ro pháp lý và tài chính. Điều này nhằm tránh trường hợp Bỉ phải chịu trách nhiệm hoàn trả cho Nga nếu lệnh trừng phạt được dỡ bỏ và Nga tìm cách bồi thường tài sản của mình.

Bên cạnh những lo ngại về pháp lý, một số ý kiến cũng cảnh báo rằng việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga có thể gây hại cho thị trường trái phiếu G7 và làm suy yếu niềm tin vào trái phiếu chính phủ phương Tây.