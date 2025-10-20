Quốc tế 'Dự án đầy kỳ vọng' về đường hầm nối Nga và Mỹ Ý tưởng về một đường hầm nối Nga và Mỹ qua Eo biển Bering đang được thảo luận tích cực.

Dự án về một đường hầm nối Nga và Mỹ đang được thảo luận. Ảnh minh hoạ: RT

Theo RT ngày 20/10, Giám đốc Quỹ đầu tư quốc gia, đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài Kirill Dmitriev cho biết, ý tưởng xây dựng một đường hầm nối Nga và Mỹ đang được thảo luận tích cực ở phương Tây.

"Tin tức về đường hầm Putin-Trump kết nối Nga và Alaska, Á-Âu và lục địa Mỹ, đã lan truyền phổ biến. Tổng thống Trump gọi ý tưởng này là "thú vị". Ông Zelensky không thích nó. Chủ đề này đã được đưa tin bởi các phương tiện truyền thông lớn nhất" - ông Dmitriev viết trên mạng xã hội X.

RT cho biết, một dự án xây dựng đường hầm qua eo biển Bering, nơi sẽ kết nối Nga và Alaska - tiểu bang của Mỹ. Nó được đề xuất bởi công ty cơ sở hạ tầng Boring Company của Mỹ - được thành lập bởi doanh nhân Elon Musk vào năm 2016. Nhờ các công nghệ hiện đại, đường hầm có thể kết nối Á-Âu và Mỹ qua eo biển Bering. Dự án sẽ tiêu tốn ít nhất hơn 8 tỷ USD. Theo dự báo từ phía Nga, đường hầm này có thể được hoàn thành trong vòng chưa đầy 8 năm.

Theo các phương tiện truyền thông, đường hầm giữa Chukotka (Nga) và Alaska (Mỹ) sẽ dài gấp đôi đường hầm Eurotunnel giữa Pháp và Vương quốc Anh.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi ý tưởng tạo ra một hạ tầng cơ sở như vậy là rất thú vị.

"Ý tưởng thật thú vị. Chúng ta cần phải suy nghĩ về điều đó. Gần đây chúng tôi đã xây dựng một con đường tốt ở Alaska. Nó sẽ cho chúng ta quyền khai thác nhiều loại khoáng sản. Và chúng tôi sẽ nhận được một phần trong tất cả những điều này - một phần đáng kể, bởi vì chúng tôi đã làm cho nó trở nên khả thi" - người đứng đầu Nhà Trắng đã trả lời câu hỏi của một nhà báo về việc xây dựng một đường hầm giữa Nga và Mỹ, sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 17/10.

Sáng kiến xây dựng một đường hầm giữa Nga và Mỹ cũng được các phương tiện truyền thông phương Tây đánh giá cao. Tờ The Independent của Anh đã mô tả dự án này là "đầy tham vọng", cung cấp cho việc xây dựng "một tuyến đường sắt và đường cao tốc vận tải với chiều dài 112 km, chi phí ước tính khoảng 8 tỷ đô la và thời gian thực hiện là 8 năm".

Tờ The Washington Post lưu ý, mặc dù các đề xuất xây dựng một cây cầu hoặc đường hầm bắc qua eo biển Bering đã được đưa ra trong vài thập kỷ, nhưng "chúng đã không được xem xét nghiêm túc vì chi phí cao, thiếu thương mại đáng kể giữa Mỹ và Nga và sự đối kháng địa chính trị giữa hai nước".

