Quốc tế Thượng đỉnh Alaska: Cơ hội cho hòa bình Hội nghị Thượng đỉnh Alaska giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ và Nga kết thúc với nhiều bất ngờ, mở ra cơ hội hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Donald Trump trực tiếp đón Tổng thống Vladimir Putin tại sân bay. Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti ngày 16/8, các cuộc đàm phán ở Anchorage (Alaska) giữa các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ đã kết thúc sau gần 3 giờ. Các bên đã đạt được sự hiểu biết lẫn nhau về một số điểm trong việc giải quyết cuộc xung đột Ukraine.

Rất nhiều điều bất ngờ

Chỉ trong khoảnh khắc tại sân bay, Tổng thống Vladimir Putin khẽ khựng lại giữa cuộc trò chuyện với Tổng thống Donald Trump trên thảm đỏ - bởi phía trên, 1 chiếc B-2 "bóng ma" cùng cặp F-35 gầm rú bay ngang qua căn cứ Elmendorf-Richardson. Một màn “diễu hành” bất ngờ.

Những bất ngờ cứ nối tiếp. Ngay cả cách đón tiếp vị khách đặc biệt cũng được giữ kín tới phút chót. Trước đó, có tin đồn cho rằng, Ngoại trưởng Mỹ Mark Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegset có thể sẽ đón Tổng thống Putin ngay tại lối đi. Nhưng thực tế, Tổng thống Trump đã tự mình đứng chờ. Hai nhà lãnh đạo mỉm cười, bắt tay, rồi tiến về 2 “chiến mã” sang trọng - Aurus và Cadillac.

Bất ngờ thứ ba là khi Tổng thống Donald Trump vào giây cuối, đã mời Tổng thống Putin cùng đi chung xe. Và ông Putin gật đầu. “Các cuộc đàm phán bắt đầu rồi!” - một phóng viên phấn khích hét lên khi cả hai bước lên “Quái thú”, chiếc limousine bọc thép của Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump cùng các trợ lý tham gia đàm phán. Ảnh: RIA Novosti

Nhưng cú xoay chuyển một lần nữa lại xảy ra. Ban đầu, lịch trình ghi rõ: Chỉ 2 nhà lãnh đạo cùng thông dịch viên tham gia đàm phán. Thế nhưng, sau đó lại có tin các trợ lý cấp cao cũng sẽ góp mặt. Và khi Tổng thống Putin đặt chân tới, lúc 11:00 giờ địa phương Alaska ngày 15/8 (tức 2h30 sáng 16/8 theo giờ Hà Nội ), kịch bản lại thay đổi thêm lần nữa.

Kết quả, trong căn phòng hội nghị nhỏ, ngoài 2 nhà lãnh đạo Vladimir Putin và Donald Trump, còn có các trợ lý của 2 bên gồm: Yuri Ushakov, Sergei Lavrov, Steve Witkoff và Marco Rubio.

Địa điểm gặp gỡ nhiều biểu tượng

Cuộc họp báo sau hội nghị theo định dạng “3+3” lại một lần nữa khiến mọi người bất ngờ. Không có màn chất vấn dồn dập như giới truyền thông mong đợi; thay vào đó, 2 tổng thống chỉ bắt tay, trao đổi vài câu ngắn gọn rồi rời bục. Thế nhưng, chính những lời phát biểu ngắn ngủi ấy lại mang ý nghĩa sâu sắc.

Tổng thống Putin mở đầu bằng lời cảm ơn Tổng thống Trump vì lời mời đến Alaska - vùng đất mang dấu ấn lịch sử đặc biệt trong mối quan hệ Nga - Mỹ. Ông Putin nhấn mạnh, nơi đây từng là điểm giao thoa số phận của 2 quốc gia qua nhiều thời kỳ. Trong Thế chiến II, Alaska đóng vai trò then chốt trong hợp tác quân sự, và trên bán đảo này, vẫn còn những phi công Liên Xô yên nghỉ vĩnh hằng.

Tổng thống Nga bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới chính quyền Mỹ và người dân địa phương vì đã gìn giữ ký ức, tôn vinh xứng đáng các anh hùng ấy. Một thông điệp vừa mang tính tri ân, vừa khơi gợi ý nghĩa biểu tượng cho cuộc gặp lịch sử này.

Ông Putin cũng cảm ơn ông Trump vì những nỗ lực của ông để giải quyết xung đột. Giữa các bên, ông Putin lưu ý, một sự hiểu biết đã đạt được, điều này, như nhà lãnh đạo Nga hy vọng, sẽ mở đường cho hòa bình ở Ukraine.

"Chúng tôi hy vọng rằng, Kiev và các thủ đô châu Âu sẽ nhận thức được tất cả những điều này một cách xây dựng và sẽ không đặt ra bất kỳ trở ngại nào. Họ sẽ không cố gắng phá vỡ tiến trình sắp tới với cái giá phải trả là sự khiêu khích hoặc âm mưu đằng sau hậu trường”, Tổng thống Nga nói.

Tổng thống Putin cũng gọi những sự kiện này là một thảm kịch lớn đối với Nga, vì “người dân Ukraine là anh em”. Do đó, Moskva rất quan tâm đến sự khởi đầu sớm của hòa bình.

Tổng thống Putin khẳng định, Nga đồng ý rằng, an ninh của Ukraine phải được đảm bảo. Và ông nói thêm: Moskva đã sẵn sàng để làm việc đó.

Hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ tham gia họp báo. Ảnh: RIA Novosti

"Vẫn chưa có thỏa thuận nào"

Về phần mình, Tổng thống Trump lưu ý rằng, Moskva và Washington đã đạt được thỏa thuận về một số điểm.

"Điều quan trọng nhất là chúng ta có cơ hội tốt để đạt được hòa bình”, ông Trump nhấn mạnh.

Đồng thời, Tổng thống Mỹ cho biết, "về điểm quan trọng nhất" của các thỏa thuận về Ukraine, không có thỏa thuận nào với Nga, và không giải thích chính xác nó nói về cái gì.

Tổng thống Trump cho biết: "Chúng tôi không thể tìm thấy sự hiểu biết đầy đủ. Thật không may, vẫn chưa có thỏa thuận nào”. Các bên sẽ tiếp tục liên hệ. Ông Trump cũng hứa sẽ thảo luận về kết quả của cuộc họp với các đồng minh châu Âu và Ukraine.