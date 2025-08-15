Quốc tế Chuyến bay đặc biệt Il-96 của Nga đã hạ cánh xuống Alaska Chuyến bay đặc biệt của phi cơ Nga Il-96 của đã hạ cánh xuống Alaska trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ và Nga.

Chuyến bay Il-96 của Nga đến Alaska.

Theo RIA Novosti, cổng thông tin Flightradar24 cho biết, một phi đội bay đặc biệt của Nga đã hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Ted Stevens Anchorage ở Alaska vào đêm trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Vladimir Putin và Donald Trump.

Theo trang web, chiếc Il-96-300 cất cánh từ sân bay Vnukovo và hạ cánh tại điểm đến vào khoảng 17:48 (21:48 theo giờ Hà Nội) ngày 14/8. Sau đó, một chiếc Il-96 khác cất cánh từ Moskva đến Anchorage.

Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump sẽ gặp nhau vào ngày 15/8 lúc 11h30 (theo giờ Alaska, tức 2h30 ngày 16/8 theo giờ Hà Nội). Hội nghị thượng đỉnh sẽ được tổ chức tại căn cứ quân sự Elmendorf-Richardson.

Chủ đề chính của cuộc họp sẽ là giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, các bên cũng sẽ trao đổi quan điểm về hợp tác giữa Moskva và Washington. Các nguyên thủ quốc gia sẽ thảo luận về các nhiệm vụ đảm bảo hòa bình và an ninh, các vấn đề trong chương trình nghị sự quốc tế và khu vực.

Dự kiến sẽ không có văn kiện nào được ký kết trong cuộc họp. Các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về các thỏa thuận đã đạt được tại một cuộc họp báo chung.

Thành phần phái đoàn Nga bao gồm: Tổng thống Vladimir Putin; Ngoại trưởng Sergei Lavrov; Cố vấn chính sách đối ngoại Yuri Ushakov; Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov; Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov; Đặc phái viên của tổng thống về Hợp tác và Đầu tư với nước ngoài Kirill Dmitriev.

Về phía phái đoàn Mỹ có Tổng thống Donald Trump; Phó Tổng thống J.D. Vance; Ngoại trưởng Marco Rubio; Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent; Đặc phái viên của tổng thống về vấn đề Trung Đông Steve Witkoff.