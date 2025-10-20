Quốc tế Ông Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Nga 'dưới mọi hình thức', ông Trump nói gì? Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình với Nga, nhưng đặt ra điều kiện tiên quyết là một lệnh ngừng bắn tại chỗ. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại đưa ra một nhận định rằng Kiev có thể sẽ phải chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ, cho thấy sự khác biệt trong cách tiếp cận của hai nhà lãnh đạo.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty Images

Trong một cuộc phỏng vấn với đài NBC phát sóng hôm 19/10, ông Zelensky khẳng định ông sẵn sàng cho các cuộc đàm phán “dưới mọi hình thức, song phương, ba bên”, nhưng chỉ sau khi giao tranh dừng lại. “Chúng ta cần phải ở yên tại nơi chúng ta đang đứng”, ông Zelensky nói, đồng thời nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán không thể diễn ra “dưới làn tên lửa, không phải dưới máy bay không người lái”. Ông cũng cho biết Kiev không nên từ bỏ “thêm” lãnh thổ cho Nga.

Ngược lại, trong cuộc phỏng vấn với Fox News cùng ngày, Tổng thống Trump cho rằng Ukraine chắc chắn sẽ phải có sự nhượng bộ. Khi được hỏi liệu có thể chấm dứt xung đột mà không lấy đi “tài sản” của Ukraine hay không, ông Trump trả lời: “Chà, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ lấy một thứ gì đó. Ý tôi là, ông ấy đã giành được một số tài sản nhất định”.

Về vấn đề vũ khí, ông Zelensky xác nhận rằng Tổng thống Trump cho đến nay vẫn từ chối cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk tầm xa. Về phần mình, ông Trump cho biết vẫn đang xem xét khả năng này nhưng không muốn trao đi toàn bộ kho vũ khí của Mỹ. “Chúng ta không thể trao tất cả vũ khí của mình cho Ukraine. Tôi không thể gây nguy hiểm cho Hợp chúng quốc Hoa Kỳ”, ông nhấn mạnh.

Điện Kremlin trước đó tiết lộ, trong cuộc điện đàm với ông Trump, Tổng thống Putin đã cảnh báo rằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine sẽ làm chệch hướng quan hệ song phương và “làm suy yếu nghiêm trọng triển vọng về một giải pháp hòa bình”.

Phía Nga cũng đưa ra các điều kiện riêng để ngừng bắn, bao gồm việc Ukraine phải rút quân khỏi các vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố chủ quyền, ngừng huy động quân đội, ngừng nhận viện trợ quân sự, công nhận biên giới mới và từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO.