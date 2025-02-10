Quốc tế Ông Zelensky gặp giới lãnh đạo châu Âu tại Copenhagen vào ngày 2/10 Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 2/10 tham gia Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo châu Âu tại Copenhagen, Đan Mạch, nhằm củng cố sự hỗ trợ từ các đồng minh chính sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cắt giảm viện trợ cho Kiev.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong ngày diễn ra cuộc họp Cộng đồng Chính trị Châu Âu tại Copenhagen, ngày 2/10. Ảnh: REUTERS

Hội nghị tập hợp gần 50 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ, tập trung vào đề xuất sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để tài trợ cho Ukraine, cùng với nỗ lực tăng cường phòng thủ chung của châu Âu.

Việc Tổng thống Zelensky có mặt tại Copenhagen diễn ra trong bối cảnh châu Âu đang nỗ lực tự củng cố khả năng phòng thủ và xây dựng "bức tường drone" để đối phó với cái mà họ cho là mối đe dọa từ Moskva.

Những sự cố máy bay không người lái bí ẩn gần đây tại Đan Mạch, cùng với các vụ xâm nhập trên không ở Estonia và Ba Lan, đã làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột Nga-Ukraine lan rộng.

Một trong những vấn đề trọng tâm tại hội nghị là đề xuất sử dụng 140 tỷ Euro tài sản bị đóng băng của Nga để cấp một khoản vay mới cho Kiev. Bà Ursula von der Leyen - Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết Brussels sẽ "tăng cường" các cuộc đàm phán về đề xuất này.

Thủ tướng Frederiksen nhấn mạnh: "Sự hỗ trợ dành cho Ukraine là một khoản đầu tư trực tiếp vào an ninh của chính chúng ta".

Đáng chú ý, các nhà lãnh đạo châu Âu cũng tìm kiếm cơ hội hợp tác với Ukraine để tận dụng kinh nghiệm chiến đấu đã được thử nghiệm của nước này trong lĩnh vực công nghệ máy bay không người lái nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của riêng họ.

Nỗ lực củng cố sự đoàn kết và hỗ trợ cho Ukraine đang gặp phải rào cản lớn từ Thủ tướng Hungary Viktor Orban, một trong những người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump mạnh mẽ nhất tại EU.

Khi tiến đến hội nghị, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi EU "giữ lời hứa" về việc thúc đẩy tư cách thành viên khối cho Ukraine. Tuy nhiên, ông Orban tỏ ra nghi ngờ về triển vọng gia nhập khối của Kiev, tuyên bố "sẽ không" khi được hỏi liệu Ukraine có cơ hội gia nhập EU sớm hay không. Ông Orban lập luận rằng, việc Ukraine gia nhập sẽ mang lại rủi ro về chiến tranh và khiến nguồn tiền từ EU chảy sang Ukraine.

Nhà lãnh đạo Hungary cũng là người phản đối nỗ lực của EU nhằm chấm dứt việc mua dầu và khí đốt từ Nga. Ông Trump trước đó đã yêu cầu các đồng minh NATO ngừng mua nhiên liệu hóa thạch từ Moskva trước khi ông tiến hành các lệnh trừng phạt bổ sung.

Hungary, cùng với Slovakia, là những quốc gia EU hiếm hoi vẫn nhập khẩu dầu từ Nga qua đường ống.

Tổng thống Zelensky đã phải sử dụng cầu truyền hình để gửi thông điệp tới các nhà lãnh đạo EU, bày tỏ hy vọng rằng, các đồng minh sẽ lắng nghe "những tín hiệu chung" và không lựa chọn quan hệ với Nga thay vì châu Âu và Mỹ.

Tại Copenhagen, ông Zelensky dự kiến sẽ có cuộc hội đàm và họp báo chung với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, tiếp tục nỗ lực ngoại giao quan trọng nhằm giữ vững sự hỗ trợ của phương Tây.