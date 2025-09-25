Quốc tế Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố sẵn sàng rời nhiệm sở sau khi chiến tranh kết thúc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố mục tiêu hàng đầu của ông là kết thúc cuộc chiến với Nga, và sẵn sàng không tái tranh cử sau khi xung đột chấm dứt. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống tại Ukraine bị đình chỉ do thiết quân luật.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người được bầu vào năm 2019, cho biết ông sẵn sàng từ chức sau khi chiến sự với Nga kết thúc.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn video với trang Axios được công bố hôm 25/9, ông Zelensky khẳng định: "Nếu chúng tôi kết thúc chiến tranh với người Nga, vâng, tôi sẵn sàng không tranh cử, bởi đó không phải là mục tiêu của tôi".

Ông nhấn mạnh vai trò của mình trong thời kỳ khó khăn: "Tôi rất muốn, trong giai đoạn vô cùng khó khăn này, được ở bên đất nước mình, giúp đỡ đất nước mình. Mục tiêu của tôi là kết thúc chiến tranh".

Ông Zelensky cũng cho biết sẽ yêu cầu Quốc hội Ukraine tổ chức bầu cử nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Cuộc bầu cử Tổng thống ở nước này lẽ ra phải diễn ra vào năm 2024 đã bị đình chỉ theo luật thiết quân luật được ban hành sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào tháng 2/2022.

Mặc dù Nga liên tục đặt câu hỏi về tính hợp pháp lãnh đạo của ông Zelenskiy do cuộc bầu cử bị hoãn, cựu diễn viên hài này vẫn duy trì mức độ tín nhiệm trong công chúng Ukraine.

Trong suốt hơn ba năm rưỡi chiến tranh, ông liên tục xuất hiện trước công chúng thông qua các thông điệp hàng ngày trên mạng xã hội, các chuyến thăm binh sĩ gần tiền tuyến và các hoạt động ngoại giao quốc tế. Một cuộc thăm dò được thực hiện vào đầu tháng 9 bởi Viện Xã hội học Quốc tế Kiev cho thấy, khoảng 59% người Ukraine tin tưởng ông Zelensky, trong khi khoảng 34% không tin tưởng.

Trong tuần này, Tổng thống Zelensky đã có mặt tại Mỹ để tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc và gặp gỡ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông cho biết Kiev đang tìm kiếm các loại vũ khí tầm xa mới từ Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn với Axios, ông Zelensky cảnh báo rằng nếu Moskva từ chối kết thúc chiến tranh, các quan chức Nga làm việc trong Điện Kremlin nên biết hầm trú bom gần nhất ở đâu.

Ngay lập tức, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, đã đáp trả lời thách thức của ông Zelensky. Ông Medvedev viết trên mạng xã hội rằng: "Nga có thể sử dụng những loại vũ khí mà hầm trú bom cũng không thể bảo vệ được. Và người Mỹ nên nhớ điều này".

Trong diễn biến khác liên quan đến xung đột, Nga thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công sử dụng hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa. Ukraine cũng đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa nhắm vào các tài sản quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, dù ở quy mô nhỏ hơn.