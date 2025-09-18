Quốc tế Tổng thống Zelensky nói Ukraine tiêu tốn 120 tỷ USD mỗi năm do xung đột Tổng thống Zelensky cho biết, mỗi một năm chiến sự tiêu tốn của Ukraine 120 tỷ USD, trong đó có 60 tỷ USD thuộc ngân sách nhà nước.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17/9 cho biết, mỗi một năm xung đột tiêu tốn của Ukraine 120 tỷ đô la, trong đó 60 tỷ đô la sẽ phải yêu cầu viện trợ từ các đồng minh.

"Cái giá của cuộc chiến này, cái giá của một năm là 120 tỷ đô la, trong đó 60 tỷ được đưa ra bởi ngân sách Ukraine, và tôi cần tìm 60 tỷ cho năm tới" - Tổng thống Zelensky nói trong một cuộc họp báo với người đứng đầu Nghị viện châu Âu Roberta Metsola, ở Kiev.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) cho biết, Ukraine sẽ cần ít nhất 120 tỷ USD để bảo vệ vào năm tới, trong đó chính quyền sẽ có thể tự trang trải không quá một nửa.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denis Shmygal cho biết, Kiev sẽ cố gắng buộc các đồng minh phương Tây đưa thêm 60 tỷ đô la cho nhu cầu của Ukraine vào ngân sách của họ trong năm tới.

Vào tháng 7/2025, ông Zelensky đã ký luật tăng chi tiêu cho lĩnh vực an ninh và quốc phòng của Ukraine trong năm nay thêm 412 tỷ hryvnias (khoảng 9,8 tỷ đô la).

Vào tháng 9, Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergei Marchenko cho biết thâm hụt ngân sách nhà nước Ukraine năm 2026 sẽ lên tới 16 tỷ euro.

Trong một diễn biến liên quan đến con đường tìm kiếm thoả thuận với Nga, Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine Yaroslav Zheleznyak cho hay, ngày 17/9 trong cuộc họp kín với các đại biểu thuộc Đảng “Người đầy tớ của nhân dân”, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh sẽ “không giao Donbass cho Nga". Ngoài ra, ông Zelensky tuyên bố rằng Lực lượng Vũ trang Ukraine đang điều hành "mọi thứ diễn ra tốt đẹp" và chiến thắng được cho là sẽ thuộc về Ukraine.