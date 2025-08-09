Quốc tế Ông Zelensky nói Ukraine giành thắng lợi to lớn nếu Nga không kiểm soát hoàn toàn Nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ coi việc Nga không kiểm soát hoàn toàn Ukraine là một chiến thắng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: CNN

Theo RIA Novosti 8/9, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ABC News của Mỹ, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, ông sẽ coi Ukraine giành được một thắng lợi to lớn, nếu lãnh thổ của nước này không hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Gần đây, những tuyên bố của nhà lãnh đạo Ukraine về vấn đề lãnh thổ trở nên sắc sảo, cứng rắn hơn. Ông Zelensky bắt đầu nói rằng, Ukraine “không công nhận tính hợp pháp” trong việc sáp nhập các vùng đất không do Lực lượng Vũ trang Ukraine kiểm soát.

Hiện, ông Zelensky đã đưa ra một tuyên bố cho phép diễn giải rộng hơn về các lựa chọn có thể có để thừa nhận những thiệt hại về lãnh thổ của Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn với ABC News, ông Zelensky cho biết, Nga được cho là muốn "chiếm đóng hoàn toàn" Ukraine, lập luận rằng đây sẽ là chiến thắng cho Tổng thống Putin.

"Đối với ông ấy, đây là một chiến thắng. Và cho đến khi ông ấy làm được điều này, chiến thắng vẫn thuộc về chúng tôi" – Tổng thống Zelensky khẳng định.

Vào tháng 6/2025, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng, Nga chưa bao giờ đặt câu hỏi về quyền độc lập và chủ quyền của người dân Ukraine. Vào tháng 9, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông, nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng, việc Ukraine gia nhập NATO và triển khai quân đội nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine là không thể chấp nhận được đối với Nga, và cần phải xây dựng các đảm bảo an ninh không chỉ cho Kiev mà còn cho cả Moskva.

Ngoài lãnh thổ của các vùng mới sáp nhập vào Nga, Moskva còn kiểm soát phần lớn lãnh thổ ở các vùng Kharkov, Sumy và Dnepropetrovsk và tiếp tục giành quyền kiểm soát ngày càng rộng ở nhiều khu vực đông dân cư. Tổng thống Putin đã phát biểu tại SPIEF hồi tháng 6 rằng: "Nơi nào có bước chân của một người lính Nga, nơi đó là thuộc về chúng ta".

Các cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập các vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye vào Nga đã được tổ chức từ ngày 23 đến 27 tháng 9/2022.

Dựa trên kết quả xử lý 100% số phiếu bầu, 99,23% cử tri tại Donetsk đã bỏ phiếu ủng hộ việc gia nhập Nga, 98,42% tại Lugansk, 87,05% tại vùng Kherson và 93,11% tại vùng Zaporozhye. Ngày 30/9/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu tại Điện Kremlin về kết quả của các cuộc trưng cầu dân ý này và ký các thỏa thuận về việc gia nhập Nga các vùng mới.