Quốc tế Cuộc gặp Trump - Zelensky: Washington ưu tiên hòa giải, số phận tên lửa Tomahawk còn bỏ ngỏ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Nhà Trắng vào ngày 17/10 với hy vọng nhận được vũ khí tầm xa, nhưng lại gặp Tổng thống Donald Trump dường như tập trung hơn vào việc trung gian một thỏa thuận hòa bình với Nga thay vì nâng cấp kho vũ khí cho Kiev.

Tổng thống Donald Trump chào đón người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 17/10. Ảnh: REUTERS

Theo các hãng tin, trong cuộc gặp thượng đỉnh được cả thế giới theo dõi, Tổng thống Zelensky đã tìm kiếm sự cam kết của Mỹ về việc cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk, một loại vũ khí có thể thay đổi đáng kể cục diện chiến trường. Tuy nhiên, kết quả cuộc gặp cho thấy một khoảng cách rõ rệt giữa mong muốn của Kiev và ưu tiên của Washington.

Tổng thống Trump không hoàn toàn bác bỏ khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk, nhưng tỏ ra khá dè dặt khi ông đang hướng tới một cuộc gặp mặt với Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ trong vài tuần tới.

"Tôi nghĩ Tổng thống Zelensky muốn kết thúc cuộc chiến, và tôi nghĩ Tổng thống Putin cũng muốn vậy. Bây giờ tất cả những gì họ cần làm là hòa hợp với nhau một chút", ông Trump phát biểu trước báo giới, thể hiện rõ vai trò trung gian hòa giải mà ông mong muốn.

Trong cuộc họp báo được tổ chức ngay sau đó tại Công viên Lafayette, bên ngoài Nhà Trắng, Tổng thống Zelensky đã đưa ra một thông điệp thực tế. Khi được hỏi liệu ông có "lạc quan" về việc nhận được Tomahawk hay không, ông Zelensky trả lời rằng ông "thực tế".

Ông nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất đối với Ukraine lúc này là một sự bảo đảm an ninh mạnh mẽ từ Mỹ nếu một thỏa thuận ngừng bắn được ký kết.

"Chúng tôi cần những đảm bảo an ninh mạnh mẽ", ông Zelensky nói. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, một lệnh ngừng bắn phải là bước đi đầu tiên, trước khi các vấn đề nhạy cảm khác như lãnh thổ có thể được thảo luận.

Dù là chủ đề chính, việc chuyển giao tên lửa Tomahawk dường như chưa có tiến triển rõ rệt. Ông Zelensky cho biết hai bên đã đồng ý không phát biểu công khai nhiều về vấn đề này vì "Mỹ không muốn leo thang căng thẳng".

Tuy nhiên, ông cũng khẳng định rằng Nga thực sự lo ngại về loại vũ khí này. "Tôi nghĩ rằng Nga sợ Tomahawk. Thực sự sợ vì đó là một vũ khí mạnh... Họ hiểu chúng tôi có thể làm gì", ông nói.

Về phần mình, Tổng thống Trump cũng thừa nhận Tomahawk là "vũ khí rất nguy hiểm" và việc cung cấp chúng có thể dẫn đến "leo thang lớn". Ông cũng nhấn mạnh rằng Mỹ không muốn cho đi những vũ khí mạnh mẽ mà nước này cần để bảo vệ chính mình.

Sau cuộc gặp với ông Trump, ông Zelensky đã có các cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu, bao gồm Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Thủ tướng Anh Keir Starmer và người đứng đầu NATO Mark Rutte, cho thấy nỗ lực phối hợp ngoại giao của Kiev với các đồng minh chiến lược.

Cuộc gặp tại Nhà Trắng đã kết thúc trong không khí thân mật, nhưng để lại một câu hỏi lớn về việc liệu Ukraine có nhận được vũ khí họ cần hay không, trong bối cảnh Tổng thống Trump đang tích cực chuẩn bị cho cuộc gặp sắp tới với Tổng thống Putin tại Hungary.