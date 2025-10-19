Quốc tế Ông Orban tiết lộ lý do Hungary sẽ đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh Putin-Trump Thủ tướng Hungary Viktor Orban khẳng định, Budapest được chọn làm nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh quan trọng giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump vì Hungary đứng về phía hòa bình, trong khi phần còn lại của Liên minh châu Âu (EU) đã "tự cô lập mình" bằng các chính sách hiếu chiến.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: NurPhoto

Bình luận trên được đưa ra sau khi ông Trump và ông Putin có cuộc điện đàm kéo dài 2,5 giờ vào hôm 16/10. Tổng thống Trump mô tả cuộc trò chuyện "rất hiệu quả" và cho biết, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tổ chức một hội nghị thượng đỉnh tại Budapest với hy vọng sớm đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Theo RT, trong một bài đăng trên Facebook vào ngày 18/10, Thủ tướng Orban đã giải thích lý do lựa chọn Hungary.

"Tại sao lại là Budapest? Câu trả lời rất đơn giản: Chúng tôi là những người duy nhất ở châu Âu đứng về phía hòa bình", ông Orban viết.

Nhà lãnh đạo Hungary nhấn mạnh rằng, không giống như hầu hết các thành viên EU khác, nước ông không cắt đứt quan hệ với Nga sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022. "Chúng tôi chưa bao giờ lên lớp bất kỳ ai... Chúng tôi chưa bao giờ đóng lại các kênh đàm phán. Rất khó để thuyết phục ai đó về bất cứ điều gì nếu chúng ta không nói chuyện với họ".

Ông Orban, người thường xuyên có quan điểm trái ngược với EU, từ lâu đã chỉ trích lập trường "hiếu chiến" của khối này đối với Nga. Gần đây, ông đã phát động một chiến dịch thu thập chữ ký tại Hungary để phản đối "chương trình nghị sự chiến tranh" của EU, cảnh báo rằng, việc tiếp tục hỗ trợ Kiev có nguy cơ dẫn đến đối đầu trực tiếp với Moskva.

"Hợp tác thay vì đối đầu, tôn trọng lẫn nhau thay vì kỳ thị. Đây là con đường dẫn đến hòa bình... Brussels đã tự cô lập mình, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán", ông kết luận.

Tổng thống Trump cho biết, cuộc gặp của ông với Tổng thống Putin có thể sẽ diễn ra trong vòng 2 tuần tới. Phía Điện Kremlin cũng xác nhận kế hoạch này, trong khi Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết, công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh đang được "tiến hành khẩn trương".