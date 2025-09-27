Thời sự Kết nối, mở rộng cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Nghệ An và Hungary

Sáng 27/9, Sở Ngoại vụ Nghệ An tổ chức làm việc với Đoàn Doanh nghiệp Hungary và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary để kết nối, mở rộng hợp tác đầu tư trong lĩnh vực áp dụng khoa học – công nghệ từ châu Âu.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Ngoại vụ đã thông tin về điều kiện tự nhiên, xã hội; tình hình kinh tế, thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: TL



Theo đó, năm 2024 (trước khi sáp nhập các tỉnh, thành) tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 9,01%, đứng thứ 13/63 tỉnh, thành trong cả nước.

Đặc biệt, thu hút vốn đầu tư FDI là một điểm sáng, khi trong 3 năm liên tiếp, Nghệ An nằm trong nhóm 10/63 tỉnh, thành thu hút vốn FDI lớn nhất cả nước. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 156 dự án FDI với tổng số vốn hơn 6 tỷ USD.

Đồng chí Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Nội vụ thông tin về điều kiện tự nhiên, xã hội; tình hình kinh tế, thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An. Ảnh: TL



Về kết quả hợp tác với Hungary: Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu Nghệ An sang Hungary đạt gần 46.000 USD, chủ yếu trên các mặt hàng: Sắn và các sản phẩm từ sắn, đá ốp lát, hạt phụ gia nhựa. 8 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu Nghệ An sang Hungary đạt 2.500 USD với mặt hàng linh kiện, thiết bị điện tử.

Về quan hệ thương mại, một số mặt hàng của Nghệ An như các sản phẩm từ sắn, đá ốp lát, hạt phụ gia nhựa, linh kiện - thiết bị điện tử cũng đã có mặt tại thị trường Hungary.

Ông Phạm Ngọc Chu – Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Doanh nghiệp Việt kiều châu Âu trao đổi tại cuộc làm việc. Ảnh: TL



Theo đề nghị của Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary, trong năm 2026, tỉnh Nghệ An và thành phố Za-lae-gers-zeg đang nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn, hợp tác đầu tư nhằm tăng cường quan hệ cấp địa phương.

Tỉnh sẽ nghiên cứu, xem xét đề nghị của Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary về việc kết nghĩa với thành phố Zalaegerszeg ở cấp địa phương.

Đại diện doanh nghiệp Hungary giới thiệu sản phẩm vật liệu xây dựng công nghệ mới. Ảnh: TL



Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, thảo luận về các tiềm năng, cơ hội hợp tác giữa Nghệ An với Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu và Hungary; nhằm phát huy tối đa nguồn lực của kiều bào và Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Hungary, kết nối với các cơ quan chức năng và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn để thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư cùng đóng góp cho sự phát triển của quê hương.

Dịp này, hai doanh nghiệp Hungary cũng đã giới thiệu một số sản phẩm công nghệ, vật liệu mới nhằm tìm kiếm đối tác, mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư trong lĩnh vực khoa học – công nghệ tại Nghệ An.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Nội vụ ghi nhận, đánh giá cao Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Hungary; Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary và Hội đồng hương Nghệ Tĩnh thời gian qua đã có nhiều hoạt động kết nối hỗ trợ hướng về quê hương.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TL



Lãnh đạo Sở Nội vụ bày tỏ mong muốn Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary và Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Hungary phát huy nguồn lực của kiều bào hướng về Tổ quốc theo chính sách của Đảng và Nhà nước; tích cực, kết nối với các cơ quan chức năng và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư cùng đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.