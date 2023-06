[Infographics] Tân Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đình Hùng

(Baonghean.vn) - Sáng 7/6, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An tổ chức Lễ bế giảng lớp Tập huấn Nghệ thuật trình diễn dân gian cho đồng bào dân tộc Mông năm 2023.

(Baonghean.vn) - Sáng 7/6, tại TP. Vinh, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

(Baonghean.vn) - Tháng 5 năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp của Nghệ An tăng 5,19% so với cùng kỳ, chủ yếu do ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải và ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng khá.