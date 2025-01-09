Thể thao Inter Milan thua ngược khó tin, Newcastle đồng ý bán Isak giá kỷ lục Rạng sáng 1/9, Inter Milan phải nhận thất bại bất ngờ 1-2 ngay trên sân nhà trước Udinese trong khuôn khổ vòng 2 Serie A. Newcastle chấp nhận để tiền đạo Alexander Isak gia nhập Liverpool nếu nhận được đề nghị 130 triệu Bảng.

Inter Milan thua ngược khó tin

Inter khởi đầu mùa giải bằng chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Torino trên sân nhà ở vòng 1, nhưng họ không thể tái hiện phong độ đó trong trận đấu trước Udinese. Phút 17, Dumfries mở tỷ số cho chủ nhà bằng cú đệm bóng cận thành từ đường chuyền của Marcus Thuram.

Inter đối mặt với thử thách lớn ngay đầu mùa giải.

Tuy nhiên, Udinese cho thấy sự kiên cường ngay cả khi bị dẫn bàn từ sớm. Đội khách đáp trả mạnh mẽ với 2 bàn thắng liên tiếp ngay trước khi hiệp 1 khép lại, khiến các CĐV Inter Milan có mặt tại Giuseppe Meazza không khỏi sững sờ.

Phút 29, Udinese gỡ hòa khi Dumfries để bóng chạm tay trong vòng cấm, dẫn đến quả phạt đền được Keinan Davis thực hiện thành công. Bàn gỡ hòa là phần thưởng xứng đáng cho Udinese, và trong lúc Inter tỏ ra lúng túng, đội khách đã vượt lên dẫn trước ở phút 40.

Từ đường chuyền của Davis, Arthur Atta bứt tốc và tung cú sút đưa bóng vào góc xa khung thành, đưa đội khách vượt lên dẫn 2-1. Bất chấp những nỗ lực ép sân ở hiệp 2, Inter không thể gỡ hòa và nhận trận thua sốc ngay đầu mùa giải. Dưới sự dẫn dắt của HLV mới Cristian Chivu, Inter đặt mục tiêu giành lại Scudetto mùa này, nhưng màn khởi đầu như hiện tại mang đến nhiều nỗi lo.

Ở trận này, Man City mở tỷ số nhờ bàn thắng của Erling Haaland, nhưng đã không thể duy trì lợi thế sau khi James Milner và Brajan Gruda ghi bàn cho đội chủ nhà Brighton trong hiệp 2, giúp giữ lại 3 điểm quan trọng.

Grealish đăng bài gây tranh cãi. Ảnh: Reuters

Pep Guardiola và các học trò phải nhận thất bại thứ 2 sau 3 vòng đấu ở Premier League mùa này. Trước đó, Man City cũng để thua 0-2 trước Tottenham ngay tại Etihad.

Sau thất bại của Man City, Grealish bất ngờ đăng tải dòng trạng thái trên Instagram với nội dung: "Cảm giác thật tuyệt khi cuối cùng cũng được chơi 3 trận liên tiếp", kèm theo biểu tượng mặt cười và trái tim màu xanh đậm.

Tuy nhiên, bài đăng này đã nhanh chóng bị xóa khỏi tài khoản của Grealish. Tiền vệ người Anh có lý do để vui mừng khi anh có lần đầu tiên thi đấu 3 trận liên tiếp kể từ tháng 9/2024. Nhưng thời điểm đăng bài khiến Grealish vướng phải chỉ trích từ cộng đồng mạng.

"Grealish đang chế nhạo Man City hay sao?", một tài khoản bình luận. CĐV khác lên tiếng: "Hành động khó chấp nhận của Grealish khi Man City vừa thua trận". Người hâm mộ khác nhận xét: "Grealish có vẻ hả hê. Cậu ấy vui mừng nhưng phải biết đúng thời điểm".

Theo Opta, Grealish đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ Everton đầu tiên kiến tạo 2 bàn/trận trong 2 lần ra sân gần nhất cho CLB vùng Merseyside tại Premier League.

Newcastle đồng ý bán Isak giá kỷ lục

Newcastle chấp nhận để tiền đạo Alexander Isak gia nhập Liverpool nếu nhận được đề nghị 130 triệu Bảng vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng Hè này.

Newcastle muốn bán Isak. Ảnh: Reuters

Theo Telegraph, các cổ đông lớn của Newcastle, trong đó có Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia, đã "bật đèn xanh" để Isak rời đi nếu mức giá đủ hấp dẫn. Gần 1 tháng trước, Liverpool gửi một lời đề nghị trị giá 110 triệu Bảng đến Newcastle để chiêu mộ Isak nhưng bị từ chối.

Hiện tại, Newcastle chờ đợi Liverpool quay trở lại với một lời đề nghị mới hấp dẫn hơn, vào khoảng 130 triệu Bảng. Con số này giảm đáng kể so với mức 150 triệu Bảng mà Newcastle yêu cầu trong suốt hơn 1 tháng qua.

Newcastle từng muốn thuyết phục Isak gắn bó lâu dài với CLB nhưng bất thành. Hiện tại, Isak tập riêng và đã bày tỏ nguyện vọng muốn sang Liverpool trong hơn 2 tuần qua.

Để thay Isak, Newcastle đã hoàn tất thương vụ kỷ lục 69 triệu Bảng với Nick Woltemade từ Stuttgart trong tuần trước. Nhưng đội vẫn đang gấp rút tìm kiếm thêm 1 tiền đạo khác để tăng cường cho hàng công.

Đội ngũ tuyển trạch của Newcastle thất bại trong việc thuyết phục Brentford bán tiền đạo Yoane Wissa. Tình huống tương tự cũng diễn ra tại Wolves, khi CLB này quyết tâm giữ chân sút Jorgen Strand Larsen trong mùa Hè này.