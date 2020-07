Kẻ sát hại người phụ nữ ở thành phố Vinh đã tự sát

Người phụ nữ đi xe máy bị đâm gục trên đường lúc sáng sớm ở thành phố Vinh (Baonghean.vn)- Sau khi rượt đuổi kịp một phụ nữ đi xe máy, người đàn ông rút sau lưng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, người đàn ông sát hại người phụ nữ ở TP. Vinh vào sáng 27/7 là Phan Công Cương (SN 1976), có hộ khẩu thường trú tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ ở nhà hoang khu vực Bãi Lữ, thuộc xã Nghi Yên (Nghi Lộc) vào trưa 29/7. Tại hiện trường, có xe máy, dao và đồ đạc cá nhân của nghi phạm. Hiện, lực lượng chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Đối tượng Phan Công Cương rời khỏi hiện trường sau khi gây án. Như baonghean.vn đã đưa, vào khoảng 7h30 sáng 27/7 tại khu vực chợ Cửa Bắc (thuộc khối Vinh Tiến, phường Hưng Bình, TP. Vinh) xảy ra án mạng khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ.