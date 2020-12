Kẻ trốn nã thủ hàng ‘nóng’ trốn ở khu vực biên giới

Công an huyện Kỳ Sơn vừa bắt khẩn cấp Kha May Thăn (SN 1963), trú tại bản Kẹo Lực 3, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn khi hắn ta đang ngủ khi trông bẫy thú.

Vào khoảng tháng 6/2020, trong một chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy, Công an huyện Kỳ Sơn đã bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 1000 viên ma túy. Qua quá trình điều tra mở rộng, lực lượng Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện Kha May Thăn là chủ mưu của vụ án trên. Tuy nhiên, với bản tính cáo già, Kha May Thăn đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Kha May Thăn về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy. Mặc dù đã tung lực lượng nhanh chóng truy tìm tung tích của đối tượng Kha May Thăn song hành tung của gã vẫn là ẩn số. Vì vậy, ngày 12/11/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đã ra Quyết định truy nã đối với Kha May Thăn bị truy nã về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Kha May Thăn. Ảnh: Vũ Thành Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Công an huyện Kỳ Sơn nhận định Kha May Thăn đang lẩn trốn ở các khu vực rừng trên địa bàn. Tránh trường hợp đối tượng bỏ trốn sang Lào, Công an huyện đã triển khai lực lượng vây bắt. Song do địa hình rừng núi phức tạp, đối tượng lại thông thạo địa bàn rừng núi, lẩn trốn ở nhiều địa điểm khác nhau nên gây rất nhiều khó khăn cho công tác truy bắt.



Không nản chí, với tinh thần trách nhiệm cao, các trinh sát Công an huyện kiên trì bám theo từng dấu vết nhỏ, theo dõi di biến động của đối tượng. Xác minh được Thăn ở khu vực rừng giáp biên giới thuộc xã Phà Đánh, lãnh đạo Công an huyện Kỳ Sơn quyết định “cất vó”.

Nhận định đối tượng nghiện ma túy, lại mưu mô, xảo quyệt, nếu phát hiện bản thân bị lật tẩy thì rất manh động. Vì vậy, các mũi trinh sát tinh nhuệ nhất được tung ra, theo chiến thuật vòng tròn khép kín.

Sau khi bỏ trốn, Kha May Thăn luôn tìm cơ hội để vượt biên sang Lào nhưng lo sợ bị lực lượng chức năng phát hiện nên hắn ta trốn sâu trong rừng, khu vực giáp biên giới Lào, không giao du, không liên lạc với người thân. Để có thức ăn qua ngày, gã làm bẫy các con thú nhỏ làm thức ăn. Khi không có con thú bị mắc bẫy, lợi dụng buổi đêm vắng người, Kha May Thăn lần mò vào các lán của dân bản đi lầm rẫy dựng lên để tìm kiếm thức ăn. Sau đó, hắn chui vào các hang hốc để ngủ.

Vào khoảng 12h ngày 16/12/2020, lợi dụng lúc đối tượng Kha May Thăn đang ngủ gật khi trông bẫy thú, Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với Công an xã Phà Đánh đã bắt giữ Thăn.

Lúc bị bắt, hắn ta cựa mình tìm khẩu súng để chống trả, song hai tay đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng tự chế và 5 viên ma túy tổng hợp.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.