Kewell phản hồi khả năng Hoàng Hên lên ĐT Việt Nam Sau trận Hà Nội FC thắng 4-0 PVF-CAND, HLV Harry Kewell cho biết chưa có thông tin để nhận định việc Hoàng Hên lên ĐT Việt Nam và nhấn mạnh kế hoạch cho quãng nghỉ 2,5 tháng.

HLV Harry Kewell thừa nhận ông “chưa có thông tin để chia sẻ” khi được hỏi về khả năng Hoàng Hên lên ĐT Việt Nam dịp FIFA Days sắp tới. Phát biểu được đưa ra ngay sau chiến thắng 4-0 của Hà Nội FC trước PVF-CAND, trong đó Hoàng Hên ghi cú đúp.

Kewell thận trọng trước câu hỏi về ĐT Việt Nam

Khi được đề nghị đánh giá cơ hội của Hoàng Hên ở ĐT Việt Nam, HLV Harry Kewell đáp: “Câu hỏi này khó đấy. Hiện tại tôi không có thông tin gì để chia sẻ.” Sự thận trọng của nhà cầm quân người Úc cho thấy ông tránh đưa ra nhận định vượt quá phạm vi dữ liệu hiện có, dù Hoàng Hên vừa để lại dấu ấn lớn về hiệu quả.

Hoàng Hên lập cú đúp giúp Hà Nội thắng 4-0 PVF-CAND (Ảnh: HNFC)

Hà Nội FC 4-0 PVF-CAND: cấu trúc rõ ràng, nhịp độ được duy trì

Đánh giá về màn trình diễn tập thể, HLV Harry Kewell nói: “Toàn đội đã chơi rất tốt. Chúng tôi có cấu trúc rõ ràng, hiểu nhau trong lối chơi và duy trì được nhịp độ suốt cả trận.” Ông nhấn mạnh tính cạnh tranh nội bộ lành mạnh giúp chất lượng chung được nâng lên: “Tất cả các cầu thủ đều đang nỗ lực để cạnh tranh vị trí… Tôi hài lòng khi thấy chúng tôi phòng ngự tốt và kiểm soát thế trận hiệu quả.”

Sau 4 trận cầm quân, Kewell ghi nhận tốc độ thích nghi của cầu thủ Hà Nội FC: “Tôi ngạc nhiên về tốc độ thích nghi của các cầu thủ. Họ hiểu và tiếp thu rất nhanh triết lý của tôi. Tôi ấn tượng với cách họ suy nghĩ về trận đấu bởi bóng đá là môn của tư duy, không chỉ là chạy trên sân hay chơi bản năng.”

Trường hợp Hoàng Hên: cần thời gian và sự bảo vệ

Về cá nhân Hoàng Hên, Kewell khẳng định ông chưa từng nghi ngờ thể lực hay năng lực của tiền đạo này: “Tôi chưa bao giờ nói rằng thể lực của Hên không đủ tốt… Sau một năm không được thi đấu thường xuyên, rất khó để lấy lại cảm giác bóng và thể trạng, nhất là trong lối chơi mà chúng tôi đang xây dựng.” Theo Kewell, việc xoay tua là cần thiết để bảo vệ cả cá nhân lẫn tập thể: “Anh ấy cần thêm thời gian nghỉ ngơi và chúng tôi phải bảo vệ cầu thủ, bảo vệ tập thể bằng cách có những sự thay đổi hợp lý.”

Hoàng Hên lập cú đúp, Hà Nội FC tưng bừng 4-0 PVF-CAND

Quãng nghỉ 2,5 tháng và kế hoạch của Hà Nội FC

Sau vòng 11, V-League sẽ có quãng nghỉ 2,5 tháng để nhường lịch cho FIFA Days và SEA Games. HLV Kewell thừa nhận: “Là cầu thủ hay HLV, chúng tôi đều không quen với việc nghỉ dài như thế.” Tuy vậy, Hà Nội FC đã chuẩn bị cho thời điểm đặc biệt này: “Chúng tôi đã có kế hoạch cụ thể, biết mình cần làm gì để sẵn sàng cho mùa giải mới trong khoảng 90 ngày tới. Dù vậy, trọng tâm của chúng tôi vẫn là trận đấu kế tiếp.”

Ý nghĩa với nội bộ đội bóng

Chiến thắng 4-0 cùng cú đúp của Hoàng Hên mang lại đà tâm lý tích cực, song thông điệp của Kewell vẫn nhất quán: hiệu quả đến từ cấu trúc, kỷ luật chiến thuật và cạnh tranh lành mạnh. Trong bối cảnh lịch thi đấu sắp gián đoạn, các nguyên tắc này sẽ là nền tảng để đội duy trì nhịp độ và sự gắn kết, qua đó tối ưu hóa những gì đã xây trong 4 trận đầu triều đại mới.