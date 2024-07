Xã hội Khai giảng và xuất quân chương trình ‘Học làm chiến sĩ Công an’ năm 2024 Sáng 15/7, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khai giảng và xuất quân chương trình “Học làm chiến sĩ Công an” năm 2024.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Thị Phương Thúy - Bí thư Tỉnh đoàn cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, các đoàn thể và đông đảo các em thiếu niên, nhi đồng tham gia khóa học.

Các “chiến sĩ nhí” được Ban tổ chức chuẩn bị đầy đủ đồng phục và các vật dụng cần thiết trong những ngày tham gia chương trình. Ảnh: Trọng Tuấn



Chương trình “Học làm chiến sĩ Công an” do Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Tỉnh đoàn tổ chức nhằm mang đến cho các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh một khóa sinh hoạt hè bổ ích và nhiều ý nghĩa. Chương trình chú trọng giáo dục lịch sử, truyền thống vẻ vang của dân tộc và lực lượng Công an nhân dân; trang bị cho các em những kiến thức về pháp luật, rèn luyện ý chí, tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Các đồng chí: Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh và Nguyễn Thị Phương Thúy - Bí thư Tỉnh đoàn cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể chụp ảnh lưu niệm cùng các em thiếu niên, nhi đồng tham gia chương trình “Học làm chiến sĩ Công an”. Ảnh: Trọng Tuấn



Tham gia chương trình, các “chiến sĩ nhí” sẽ được Ban tổ chức lên kế hoạch chi tiết, chuẩn bị chu đáo trong việc đảm bảo an toàn, điều kiện ăn ở; giáo dục kiến thức, rèn luyện kỷ luật, tác phong, bản lĩnh với các chuyên đề như huấn luyện điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ Công an nhân dân; tìm hiểu về Luật An toàn giao thông, trang bị kiến thức và cách xử lý tình huống về phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng cứu hộ cứu nạn...

Các em cũng được rèn luyện kỹ năng bơi an toàn, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ma túy núp bóng thuốc lá điện tử, phòng chống bạo lực học đường và các hoạt động bổ trợ như tham quan di tích lịch sử, viết nhật ký, viết thư cho người thân, tham gia các hoạt động xã hội, các trò chơi, hoạt động thể dục, thể thao…

Các em thiếu niên, nhi đồng chia tay người thân và háo hức lên xe “xuất quân”, di chuyển đến Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh – nơi diễn ra các hoạt động của chương trình. Ảnh: Trọng Tuấn



Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Trải nghiệm mùa hè trong môi trường Công an, được khoác trên mình màu áo xanh đặc trưng, các em sẽ được giao lưu học hỏi, rèn luyện ý chí, nghị lực của những người chiến sĩ Công an, giúp các em thêm tự tin, chủ động, an toàn và phát triển lành mạnh. Đồng thời, chương trình cũng góp phần xây dựng và lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân.

Các em thiếu niên, nhi đồng được “biên chế” thành các Trung đội, Tiểu đội. Ảnh: Trọng Tuấn



Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị, quá trình tổ chức phải linh hoạt, phù hợp với thực tiễn thời tiết, sức khỏe của học viên; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các học viên là ưu tiên quan trọng nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đối với các giảng viên phải chuẩn bị chu đáo và truyền tải những nội dung cốt lõ, cơ bản nhất, dễ hiểu trong các bài giảng để các em thiếu niên, nhi đồng dễ tiếp thu, nắm vững kiến thức và thực hành tốt.

Đồng chí Phó Giám đốc cũng mong các “chiến sĩ nhí” nghiêm túc, cố gắng tham gia đầy đủ các hoạt động, buổi học để tiếp thu các kiến thức cần thiết và có ý thức đoàn kết, kỷ luật nghiêm, tuân thủ đầy đủ hướng dẫn chỉ đạo của giáo viên và cán bộ Công an. /.