Khai mạc Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80

Chiều 9/9, tức rạng sáng 10/9 theo giờ Việt Nam, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khóa 80 (UNGA-80) đã chính thức khai mạc tại trụ sở LHQ ở thành phố New York (Mỹ).

Toàn cảnh một phiên thảo luận của Đại hội đồng LHQ. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã tuyên thệ nhậm chức tân Chủ tịch Đại hội đồng khóa 80, qua đó trở thành một trong những Chủ tịch trẻ nhất (44 tuổi) đảm nhận vị trí này.

UNGA-80 sẽ hoạt động tới ngày 8/9/2026 (khóa họp kéo dài 1 năm) với chủ đề xuyên suốt là “Gắn kết cùng nhau để tốt hơn” (Better together) nhằm thúc đẩy tinh thần đoàn kết quốc tế, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, hòa bình an ninh, phát triển và nhân quyền.

Tâm điểm của UNGA-80 sẽ là Tuần lễ Cấp cao diễn ra từ 22 - 30/9 với sự tham dự của nhiều nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ và quan chức cấp cao của tất cả 193 quốc gia thành viên LHQ. UNGA-80 diễn ra đúng dịp tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập và trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với hàng loạt thách thức truyền thống cũng như mới nổi.

Giới quan sát quốc tế kỳ vọng Đại hội đồng khóa 80, với vai trò là cơ quan hoạch định chính sách chính của LHQ, sẽ góp phần thúc đẩy cải cách tổ chức theo hướng nhanh nhạy, hiệu quả, minh bạch và đáp ứng tốt hơn nhu cầu toàn cầu.