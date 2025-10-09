Khai mạc Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80
Chiều 9/9, tức rạng sáng 10/9 theo giờ Việt Nam, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khóa 80 (UNGA-80) đã chính thức khai mạc tại trụ sở LHQ ở thành phố New York (Mỹ).
Theo phóng viên TTXVN tại New York, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã tuyên thệ nhậm chức tân Chủ tịch Đại hội đồng khóa 80, qua đó trở thành một trong những Chủ tịch trẻ nhất (44 tuổi) đảm nhận vị trí này.
UNGA-80 sẽ hoạt động tới ngày 8/9/2026 (khóa họp kéo dài 1 năm) với chủ đề xuyên suốt là “Gắn kết cùng nhau để tốt hơn” (Better together) nhằm thúc đẩy tinh thần đoàn kết quốc tế, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, hòa bình an ninh, phát triển và nhân quyền.
Tâm điểm của UNGA-80 sẽ là Tuần lễ Cấp cao diễn ra từ 22 - 30/9 với sự tham dự của nhiều nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ và quan chức cấp cao của tất cả 193 quốc gia thành viên LHQ. UNGA-80 diễn ra đúng dịp tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập và trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với hàng loạt thách thức truyền thống cũng như mới nổi.
Giới quan sát quốc tế kỳ vọng Đại hội đồng khóa 80, với vai trò là cơ quan hoạch định chính sách chính của LHQ, sẽ góp phần thúc đẩy cải cách tổ chức theo hướng nhanh nhạy, hiệu quả, minh bạch và đáp ứng tốt hơn nhu cầu toàn cầu.
Trước đó, cùng ngày, phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội đồng LHQ khóa 79, Chủ tịch UNGA-79 Philemon Yang khẳng định Hiến chương LHQ và bản thân tổ chức đã đại diện cho cam kết chung về một thế giới tương lai tốt đẹp hơn. Ông Yang kêu gọi cộng đồng quốc tế “cùng nhau chứng minh chủ nghĩa đa phương có thể mang lại những điều tốt đẹp, thông thái hơn cho tất cả mọi người và ở bất kỳ nơi đâu”.
Về phần mình, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres chia sẻ đánh giá UNGA-79 đã chứng kiến một thế giới đang trải qua thời điểm vô cùng biến động, bao gồm xung đột, chia rẽ, bất bình đẳng, nghèo đói, bất công, di cư, nạn đói và một năm nắng nóng kỷ lục…
Trong bối cảnh đó, UNGA-79 đã cùng nhau đối mặt với các thách thức và nỗ lực thảo luận, tranh luận, xây dựng các giải pháp chung để cùng nhau vượt qua.
Tổng Thư ký Guterres cũng đánh giá cao đóng góp của Chủ tịch UNGA-79 Philemon Yang, người đã thể hiện tầm nhìn, kỹ năng và các nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc thúc đẩy các giải pháp đa phương cho các vấn đề của thế giới.