Quốc tế Ông Trump gửi thư cho Tổng Thư ký Liên hợp quốc yêu cầu điều tra các sự cố trong chuyến thăm Đại hội đồng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ yêu cầu điều tra về cáo buộc phá hoại xảy ra trong Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại kỳ họp thứ 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York. Ảnh: RIA Novosti



Theo RIA Novosti ngày 25/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư cho Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres yêu cầu điều tra các sự cố trong chuyến thăm Đại hội đồng của ông.

"Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đây là hành vi phá hoại 3 lần tại Liên hợp quốc. Họ nên cảm thấy xấu hổ. Tôi xin gửi bức thư này đến Tổng Thư ký và yêu cầu một cuộc điều tra ngay lập tức”, Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

"Không có gì ngạc nhiên khi Liên hợp quốc đã không hoàn thành nhiệm vụ thuộc về tổ chức này. Tất cả các đoạn phim an ninh thang cuốn cần được lưu giữ, đặc biệt là đoạn phim về nút dừng khẩn cấp”, ông chủ Nhà Trắng cho biết thêm, đồng thời nhấn mạnh cơ quan Mật vụ Mỹ cũng sẽ tham gia vào quá trình này.

Trước đó, ngày 23/9, Tổng thống Trump bị kẹt trên thang cuốn, khi đang di chuyển tại trụ sở Liên hợp quốc. Sau đó, ông đã nhắc đến sự cố khi phát biểu tại Đại hội đồng.

Một nguồn tin trong Liên hợp quốc nói với RIA Novosti rằng, việc thang cuốn đột ngột dừng lại khi đang đi lên là do ai đó vô tình kích hoạt cơ chế an toàn. Văn phòng Tổng Thư ký đã xác nhận thông tin này, lưu ý rằng thủ phạm có thể là một nhân viên vận hành thuộc phái đoàn Mỹ.

Ngoài ra, trong bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, máy nhắc chữ không hoạt động.

Thêm nữa, ông Trump cũng chỉ ra vấn đề về âm thanh. Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố rằng, bài phát biểu của ông chỉ có thể được nghe bởi những người trong hội trường có tai nghe phiên dịch.