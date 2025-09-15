Quốc tế Ông Trump nói lệnh trừng phạt của EU với Nga không đủ nghiêm khắc Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá, các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga không đủ mạnh, và yêu cầu cần áp đặt các biện pháp mạnh tương tự như của Washington.

Tổng thống Donald Trump trực tiếp đón Tổng thống Vladimir Putin tại sân bay ở Alaska. Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti ngày 15/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các lệnh trừng phạt của các nước châu Âu đối với Nga là chưa đủ nghiêm khắc vì họ vẫn tiếp tục mua tài nguyên năng lượng từ Moskva.

“Tôi không muốn họ mua dầu, và các lệnh trừng phạt mà họ đang áp đặt chưa đủ nghiêm khắc. Tôi sẵn sàng áp đặt các lệnh trừng phạt, nhưng họ sẽ phải thắt chặt các lệnh trừng phạt tương ứng với những gì tôi đang làm” – Tổng thống Trump nói với các phóng viên.

Ông chủ Nhà Trắng cũng bày tỏ quan điểm rằng, các nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin và Volodymyr Zelensky “không thích nhau” đến mức khiến họ không thể “đối thoại”. Tổng thống Donald Trump thừa nhận rằng, trong trường hợp có hội nghị thượng đỉnh ba bên, có thể diễn ra "tương đối sớm", chính ông sẽ phải chủ trì cuộc đối thoại giữa ông Putin và ông Zelensky.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rằng, nếu ông Zelensky sẵn sàng gặp mặt, hãy để ông ấy đến Moskva. Người đứng đầu chính quyền Ukraine đã từ chối đề xuất này, trái ngược với tuyên bố rằng ông sẵn sàng cho một cuộc gặp "dưới bất kỳ hình thức nào".

Ngày 14/9, Tổng thống Trump đã viết trên mạng xã hội Truth Social rằng, ông sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Moskva, nếu tất cả các nước NATO từ chối mua dầu của Nga. Ngoài ra, ông còn kêu gọi liên minh áp thuế 50-100% đối với hàng hóa từ Trung Quốc. Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng, điều này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc chấm dứt xung đột Ukraine.