Quốc tế Ông Trump nói sự kiên nhẫn với ông Putin đã cạn kiệt Tổng thống Trump nói rằng, sự kiên nhẫn của ông đối với Tổng thống Putin đang nhanh chóng cạn kiệt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chào đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại sân bay quân sự ở Alaska. Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/9 nói rằng, sự kiên nhẫn của ông với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đang cạn kiệt.

"Vâng có thể nói, nó đang cạn khô dần. Và nó khô cạn nhanh chóng” - Tổng thống Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, trả lời câu hỏi liệu sự kiên nhẫn của ông đối với nhà lãnh đạo Nga có đang cạn kiệt hay không.

Các tổng thống của Nga và Mỹ đã thảo luận về các cách giải quyết cuộc xung đột Ukraine trong một cuộc gặp thượng đỉnh ở Alaska vào ngày 15/8. Cả ông Vladimir Putin và Donald Trump đều mô tả cuộc gặp một cách tích cực. Sau hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Nga tuyên bố khả năng chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine và nhấn mạnh rằng, Moskva quan tâm đến việc giải quyết nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, tìm kiếm hòa bình bền vững.

Trong một diễn biến liên quan, đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya ngày 12/9 đã tuyên bố, Ukraine từ lâu đã cố gắng mở rộng địa lý của cuộc xung đột và không nghĩ về hậu quả của sự leo thang như vậy.

"Không có gì bí mật khi Ukraine đã cố gắng mở rộng địa lý của cuộc xung đột trong một thời gian dài, mà không nghĩ đến hậu quả của sự leo thang như vậy", ông Nebenzya nói tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Nhà ngoại giao lưu ý rằng, chính quyền Ba Lan "trong suốt những năm qua trong tình trạng chống Nga đã sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ hành động nào của Kiev, bất kể họ có tội phạm và liều lĩnh như thế nào, và bằng mọi cách có thể, hy vọng làm hại Nga bằng tay của mình"./.