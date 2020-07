Khai mạc Giải Gia đình thể thao tỉnh Nghệ An năm 2020

Tối 10/7, tại Trung tâm Huấn luyện - Đào tạo TDTT tỉnh Nghệ An, Sở Văn hóa - Thể thao Nghệ An tổ chức khai mạc Giải Gia đình thể thao tỉnh Nghệ An 2020 nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 - 2020.

Các gia đình thể thao được nhận Bằng khen của UBND tỉnh. Ảnh: Trung Kiên

Tham gia giải có các gia đình Thể thao của 20/21 huyện, thành, thị trong tỉnh gồm: Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Thái Hòa, Nghĩa Đàn, Thanh Chương, Đô Lương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Cửa Lò, Tân Kỳ và Vinh.

Giải quy tụ hơn 200 VĐV, thi đấu 2 môn bóng bàn và cầu lông. Nội dung thi đấu theo hình thức đánh đôi: Bố con, mẹ con, vợ chồng.

Ngay sau lễ khai mạc là các trận đấu cầu lông và bóng bàn. Ảnh: Trung Kiên

Giải năm nay diễn ra từ ngày 10/7 - 12/7 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Nghệ An, số 6, Đào Tấn, thành phố Vinh. Giải đấu được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng gia đình văn hóa; làng, bản văn hóa. Đây cũng là nơi tuyển chọn VĐV đại diện cho tỉnh nhà tham gia giải Gia đình thể thao toàn quốc.

Dịp này, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã có Bằng khen để ghi nhận những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào tham gia giải thể thao Gia đình toàn quốc trong những năm qua.