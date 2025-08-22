Thứ Sáu, 22/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Xã hội

Khai mạc Triển lãm tài liệu lưu trữ 'Nghệ An - Hành trình lịch sử 1802 - 1954'

Võ Đức An 22/08/2025 10:37

Triển lãm không chỉ giới thiệu những tài liệu lưu trữ quý hiếm mà còn góp phần tái hiện sinh động chặng đường lịch sử đầy tự hào của Nghệ An trong dòng chảy lịch sử dân tộc.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 80 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2025), sáng 22/8, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Sở Nội vụ Nghệ An phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I - Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức Khai mạc Triển lãm tài liệu lưu trữ với chủ đề “Nghệ An - Hành trình lịch sử 1802 - 1954”.

img_5141-a1dc6ba8ab0918b4d224a8f22c204762(1).jpg
Cắt băng Khai mạc Triển lãm tài liệu lưu trữ Nghệ An hành trình lịch sử 1802 -1954. Ảnh: Võ Đức An

Dự lễ khai mạc có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Nguyễn Thu Hoài - Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I.

img_5154.jpg
Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Võ Đức An

Triển lãm giới thiệu gần 200 phiên bản tài liệu, hình ảnh, bản đồ, bản vẽ được tuyển chọn từ nhiều cơ quan lưu trữ, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài nước. Nội dung được chia thành 3 phần:

- "Nghệ An từ 1802 đến 1945": Khắc họa quá trình hình thành và phát triển của Nghệ An trong thời kỳ triều Nguyễn, đặc biệt, từ khi được nâng cấp thành tỉnh vào năm 1831.

- "Nghệ An - cái nôi của phong trào yêu nước và cách mạng": Trưng bày nhiều tư liệu về các phong trào Cần Vương, Đông Du, Duy Tân, truyền bá quốc ngữ, và đỉnh cao là cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931.

- "Nghệ An từ 1945 đến 1954": Tái hiện khí thế Cách mạng Tháng Tám, cùng vai trò hậu phương lớn của Nghệ An trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

img_5160.jpg
Một số bức ảnh, tài liệu trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Võ Đức An

Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng đến hết ngày 2/9/2025.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Sở Nội vụ Nghệ An thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách bị thiệt hại do lũ tại xã Tương Dương

Sở Nội vụ Nghệ An thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách bị thiệt hại do lũ tại xã Tương Dương

Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An: Sẽ tham mưu cho lãnh đạo tỉnh ban hành bộ tiêu chí mới đánh giá cán bộ, công chức

Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An: Sẽ tham mưu cho lãnh đạo tỉnh ban hành bộ tiêu chí mới đánh giá cán bộ, công chức

Ông Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ trả lời ý kiến cử tri về sắp xếp, bố trí cán bộ và cán bộ bán chuyên trách

Ông Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ trả lời ý kiến cử tri về sắp xếp, bố trí cán bộ và cán bộ bán chuyên trách

Đọc tiếp

Sở Nội vụ Nghệ An thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách bị thiệt hại do lũ tại xã Tương Dương

Sở Nội vụ Nghệ An thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách bị thiệt hại do lũ tại xã Tương Dương

Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An: Sẽ tham mưu cho lãnh đạo tỉnh ban hành bộ tiêu chí mới đánh giá cán bộ, công chức

Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An: Sẽ tham mưu cho lãnh đạo tỉnh ban hành bộ tiêu chí mới đánh giá cán bộ, công chức

Ông Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ trả lời ý kiến cử tri về sắp xếp, bố trí cán bộ và cán bộ bán chuyên trách

Ông Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ trả lời ý kiến cử tri về sắp xếp, bố trí cán bộ và cán bộ bán chuyên trách

Xem thêm Xã hội

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Xã hội
      Khai mạc Triển lãm tài liệu lưu trữ 'Nghệ An - Hành trình lịch sử 1802 - 1954'

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO