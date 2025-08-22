Xã hội Khai mạc Triển lãm tài liệu lưu trữ 'Nghệ An - Hành trình lịch sử 1802 - 1954' Triển lãm không chỉ giới thiệu những tài liệu lưu trữ quý hiếm mà còn góp phần tái hiện sinh động chặng đường lịch sử đầy tự hào của Nghệ An trong dòng chảy lịch sử dân tộc.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 80 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2025), sáng 22/8, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Sở Nội vụ Nghệ An phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I - Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức Khai mạc Triển lãm tài liệu lưu trữ với chủ đề “Nghệ An - Hành trình lịch sử 1802 - 1954”.

Cắt băng Khai mạc Triển lãm tài liệu lưu trữ Nghệ An hành trình lịch sử 1802 -1954. Ảnh: Võ Đức An

Dự lễ khai mạc có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Nguyễn Thu Hoài - Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I.

Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Võ Đức An

Triển lãm giới thiệu gần 200 phiên bản tài liệu, hình ảnh, bản đồ, bản vẽ được tuyển chọn từ nhiều cơ quan lưu trữ, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài nước. Nội dung được chia thành 3 phần:

- "Nghệ An từ 1802 đến 1945": Khắc họa quá trình hình thành và phát triển của Nghệ An trong thời kỳ triều Nguyễn, đặc biệt, từ khi được nâng cấp thành tỉnh vào năm 1831.

- "Nghệ An - cái nôi của phong trào yêu nước và cách mạng": Trưng bày nhiều tư liệu về các phong trào Cần Vương, Đông Du, Duy Tân, truyền bá quốc ngữ, và đỉnh cao là cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931.

- "Nghệ An từ 1945 đến 1954": Tái hiện khí thế Cách mạng Tháng Tám, cùng vai trò hậu phương lớn của Nghệ An trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

Một số bức ảnh, tài liệu trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Võ Đức An

Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng đến hết ngày 2/9/2025.