Xây dựng Đảng Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 Sáng nay 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia với sự tham gia của 550 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho gần 50 vạn đảng viên của 136 đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.



Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị Phạm Thế Duyệt; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Trần Quốc Vượng.

Dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Trịnh Văn Quyết.

Dự Đại hội còn có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành và các đoàn thể chính trị - xã hội Trung ương; các đồng chí trong Đoàn công tác của Tổ biên tập Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; lãnh đạo các Vụ thuộc các ban Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng theo dõi Đảng bộ thành phố Hà Nội.



Đại biểu lãnh đạo thành phố Hà Nội tham dự Đại hội có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố...



Đại biểu các tỉnh, thành phố dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo thành phố Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng, thành phố Huế, thành phố Cần Thơ, tỉnh Hưng Yên, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Phú Thọ, tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Ninh Bình và tỉnh Quảng Ninh.

Đại hội còn vinh dự có sự hiện diện của các đại biểu lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động...

Sau chương trình văn nghệ chào mừng và nghi lễ chào cờ, Đoàn chủ tịch đã báo cáo kết quả phiên trù bị chiều 15-10.

Theo đó, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 16 đồng chí, trong đó có 4 đồng chí Thường trực Thành ủy, 11 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và đồng chí Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Đoàn Thư ký được Đại hội bầu gồm 3 đồng chí, do Chánh Văn phòng Thành ủy Trần Thanh Hà làm Trưởng đoàn. Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội được biểu quyết thông qua gồm 7 đồng chí, do đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy làm Trưởng ban.

Đại hội cũng đã thông qua Chương trình làm việc phiên chính thức, Quy chế làm việc của Đại hội; nghe phổ biến một số nội dung về bầu cử trong Đảng; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng...

Tiếp đó, Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội lên làm việc.

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nêu rõ: "Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TƯ của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; sau quá trình chuẩn bị tích cực, nghiêm túc, với sự tập trung trí tuệ của toàn Đảng bộ; được sự đồng ý của Bộ Chính trị, hôm nay, Đảng bộ thành phố Hà Nội long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030".



Xây dựng, phát triển Thủ đô Văn minh, Hiện đại, Hạnh phúc

Phát biểu khai mạc Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài chào mừng các đại biểu Trung ương, các địa phương và 550 đại biểu đại diện cho gần 50 vạn đảng viên toàn Đảng bộ về dự Đại hội.

Thay mặt Đại hội, đồng chí Bí thư Thành ủy bày tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới - Người đã sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta.

"Cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người mãi là ngọn đuốc soi đường dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc", đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Đại hội bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc công lao của các bậc lão thành cách mạng, các Anh hùng liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với nước cùng các thế hệ đồng bào, chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng, hùng cường của dân tộc. Thành phố Hà Nội đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đã đề ra.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII có nhiệm vụ: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ thành phố đi dự Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Theo đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, trong các buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác chuẩn bị Đại hội, Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm luôn nhấn mạnh: “Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội phải thật sự tiêu biểu, kiểu mẫu, thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên”.

"Tôi đề nghị mỗi đại biểu đại hội chúng ta cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đóng góp trí tuệ để cụ thể hóa yêu cầu, kỳ vọng của Trung ương, của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô và nhân dân cả nước, xây dựng, phát triển Thủ đô Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kỷ nguyên xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng", Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

550 đại biểu chính thức đại diện cho 497.308 đảng viênĐảng bộ Thủ đô dự Đại hội

Trình bày Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết cho biết, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành xem xét toàn diện, khách quan, chặt chẽ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc bầu cử, chỉ định đại biểu dự Đại hội theo đúng Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng và các quy định của Trung ương.

Kết quả cho thấy, 550 đại biểu chính thức được triệu tập về dự Đại hội thay mặt cho 497.308 đảng viên của Đảng bộ Thủ đô đều bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, thể hiện sự đoàn kết, trí tuệ và tính đại diện cao của toàn Đảng bộ.

Trong tổng số 550 đại biểu được triệu tập, có 60 đại biểu đương nhiên là Thành ủy viên khóa XVII; 42 đại biểu được bầu từ các đại hội đảng bộ trực thuộc Thành ủy và 448 đại biểu được chỉ định từ 128 tổ chức Đảng mới thành lập. Hai trường hợp đại biểu chính thức vắng mặt trong suốt thời gian diễn ra Đại hội đã được Thành ủy quyết định triệu tập đại biểu dự khuyết thay thế theo đúng quy định.

Về cơ cấu, đội ngũ đại biểu dự Đại hội có sự kế thừa, chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ, bảo đảm hài hòa giữa các độ tuổi, lĩnh vực, giới tính và thành phần công tác. Tỷ lệ nữ chiếm 22%, đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm 1,09%. Đáng chú ý, đại biểu công tác trong lĩnh vực xây dựng Đảng chiếm hơn 50%; đại biểu khối chính quyền chiếm 30%, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chiếm gần 9%, lực lượng vũ trang chiếm trên 4%, còn lại là các lĩnh vực khác.

Đội ngũ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII có trình độ học vấn, lý luận chính trị rất cao, phản ánh chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên Thủ đô trong thời kỳ mới. Có tới 12,18% đại biểu có trình độ tiến sĩ, 71,09% thạc sĩ, 16,55% đại học; gần 95% đại biểu đạt trình độ cao cấp hoặc cử nhân lý luận chính trị.

Đặc biệt, trong số các đại biểu, có 2 giáo sư, 10 phó giáo sư, 4 nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú và 1 thầy thuốc ưu tú - những trí thức, chuyên gia đầu ngành, góp phần làm phong phú thêm trí tuệ, tầm vóc của Đại hội.

Cơ cấu tuổi đời của đại biểu được đánh giá là hợp lý, phản ánh tính kế thừa và phát triển liên tục của đội ngũ cán bộ Đảng bộ Thủ đô. Đại biểu trong độ tuổi 41 đến 50 chiếm tỷ lệ cao nhất (50,36%), kế đến là nhóm tuổi 51 đến 60 (44,01%), nhóm từ 31 đến 40 tuổi chiếm 4,36%, và chỉ 1,27% là đại biểu từ 61 tuổi trở lên. Cơ cấu này cho thấy sức trẻ, năng động, đổi mới kết hợp hài hòa với kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị của lớp cán bộ đi trước - một trong những yếu tố quan trọng bảo đảm thành công cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Thủ đô trong giai đoạn mới.

Trong Đại hội lần này, đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 7, phường Bồ Đề (thuộc Đoàn đại biểu Đảng bộ phường Bồ Đề), là đại biểu cao tuổi nhất (79 tuổi). Đại biểu trẻ tuổi nhất là đồng chí Nguyễn Duy Tiến Minh, 31 tuổi, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa (thuộc Đoàn đại biểu Đảng bộ phường Ô Chợ Dừa).

Cùng với sự đa dạng về tuổi đời, trình độ, lĩnh vực công tác, đội ngũ đại biểu dự Đại hội còn có sự tham gia của nhiều đồng chí đang đảm nhiệm các trọng trách trong hệ thống chính trị. Trong đó, có 1 Ủy viên Bộ Chính trị, 1 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 60 Thành ủy viên khóa XVII, 480 cấp ủy viên trực thuộc, cùng 8 đại biểu Quốc hội, 55 đại biểu HĐND thành phố và 139 đại biểu HĐND xã, phường.

Đồng chí Hoàng Trọng Quyết khẳng định, trong suốt quá trình chuẩn bị và đến ngày khai mạc, không có đơn thư tố cáo, khiếu nại nào liên quan đến tư cách đại biểu.

Đối chiếu với Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng và Hướng dẫn số 08-HD/UBKTTƯ, ngày 18-11-2024 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, 550 đại biểu được Thành ủy triệu tập về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII đều bảo đảm đủ tư cách là đại biểu chính thức của Đại hội.

Đưa Hà Nội vươn tầm khu vực và thế giới, trở thành biểu tượng của hòa bình, thịnh vượng, bản sắc

Trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, chủ đề của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII là: “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc”.

Phát huy thành quả của 40 năm đổi mới, tiềm năng, thế mạnh, với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII, cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu, trong đó 4 chỉ tiêu hoàn thành sớm từ 1 đến 2 năm.

Thành ủy đã tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ Hà Nội gương mẫu sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị... Kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển, tăng trưởng GRDP bình quân 6,57%, gấp 1,1 lần cả nước; quy mô khoảng 63 tỷ USD, gấp 1,4 lần năm 2020, chiếm 12,6% cả nước...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, trong nhiệm kỳ 2025-2030, quan điểm phát triển xuyên suốt là Thủ đô Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chủ trương, quyết sách của Trung ương, thường xuyên là của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của đồng chí Tổng Bí thư, nhất là những vấn đề mang tính trụ cột để đột phá phát triển Thủ đô và đất nước...

Đảng bộ thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030: Hà Nội là Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xanh, thông minh, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao, có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực...

Tầm nhìn đến năm 2045: Thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa, tiêu biểu cho cả nước; có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. GRDP bình quân đầu người đạt trên 36.000 USD.

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ thành phố Hà Nội thực hiện 3 đột phá phát triển: Xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô; phát triển, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao và thu hút nhân tài; phát triển hệ thống hạ tầng hiện đại, thông minh và kết nối.

Báo cáo chính trị đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong giai đoạn 2025-2030 gồm: Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách đặc thù phát triển Thủ đô; xác lập mô hình tăng trưởng mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân; thúc đẩy mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện trong mọi lĩnh vực; xây dựng Thành phố thông minh, lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là nguồn lực, động lực chính; triển khai quy hoạch; quản lý và phát triển đô thị, nông thôn; bảo vệ môi trường, khai thác, sử dụng tài nguyên hiệu quả.

Cùng với đó là phát huy giá trị văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; phát triển giáo dục và đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao dẫn đầu cả nước, hội nhập quốc tế; nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống người dân; tăng cường quốc phòng, an ninh; phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; mở rộng hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng hệ thống chính trị thành phố tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả.

“Với vai trò và sứ mệnh tiên phong trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố; phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng, “Thành phố Vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”, tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo; tiếp tục đổi mới, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, xứng đáng là Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, hiện thực hóa tầm nhìn “Thủ đô văn hiến - kết nối toàn cầu - thanh lịch hào hoa - phát triển hài hòa - thanh bình thịnh vượng - chính quyền phục vụ - doanh nghiệp cống hiến - xã hội niềm tin - nhân dân hạnh phúc”; khẳng định vị thế và trách nhiệm của Thủ đô, đưa Hà Nội vươn tầm khu vực và thế giới, trở thành biểu tượng của hòa bình, thịnh vượng, bản sắc, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế”, đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cán bộ, công việc

Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVII, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, cho biết: Dù gặp khó khăn như đại dịch Covid-19, thiên tai và biến động nhân sự, Thành ủy Hà Nội luôn đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, cụ thể hóa 40 nghị quyết, 146 kết luận, 50 chỉ thị bằng 780 văn bản, triển khai hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, các chủ trương, chính sách lớn, quan trọng liên quan đến phát triển Thủ đô.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay (tính đến ngày 25-9-2025), Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tổ chức họp 26 phiên (trong đó 23 hội nghị định kỳ, 3 hội nghị chuyên đề), Ban Thường vụ Thành ủy họp 145 phiên, bàn 965 nội dung, Thường trực Thành ủy họp 240 phiên, bàn 1.766 nội dung.

Công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt nhiều kết quả nổi bật, như: Tích hợp 4 thủ tục hành chính Đảng lên Cổng dịch vụ công quốc gia, ứng dụng iHanoi thu hút 5,7 triệu người dùng.

Kinh tế Thủ đô tăng trưởng bình quân 6,57%/năm, GRDP chiếm 12,6% cả nước, thu ngân sách gấp 1,8 lần giai đoạn trước, chiếm khoảng 25% tổng thu ngân sách của cả nước.

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội khác đều có chuyển biến tích cực, ổn định và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đẩy mạnh theo hướng đồng bộ, hiện đại, thông minh, kết nối; đã hoàn thành một số công trình trọng điểm: Hai tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Ga Hà Nội (đoạn trên cao), đường Vành đai 2 trên cao, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2; khởi công đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi; xử lý cơ bản trình trạng ô nhiễm sông Tô Lịch làm cơ sở cho việc tiếp tục chỉnh trang, phát triển du lịch...

Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp thành phố, là địa phương dẫn đầu cả nước. An sinh, phúc lợi xã hội được bảo đảm, năm 2024 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố.

Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, khuyết điểm, đồng thời nêu các giải pháp khắc phục; rút ra 4 bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo với những nội dung quan trọng: Luôn đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh trong mọi thời điểm; đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; chú trọng khâu tổ chức triển khai thực hiện, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá; quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “Dân là gốc”, kiên trì phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, lấy sự hài lòng, tín nhiệm của nhân dân làm thước đo cán bộ, công việc...

Gương mẫu, tiên phong, đổi mới tư duy và hành động trong kỷ nguyên mới

Mở đầu phần tham luận tại Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Hà Nội, cho biết, với gần nửa triệu đảng viên, Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố giữ vai trò “Hạt nhân trí tuệ - trung tâm tham mưu chiến lược - bộ não tổng hợp - đội tiên phong” trong hệ thống chính trị Thủ đô.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện và nổi bật. Đảng bộ đã chủ động phối hợp, tham mưu hiệu quả trong thực hiện các sự kiện chính trị lớn của Trung ương và thành phố; đổi mới phương thức lãnh đạo gắn với chuyển đổi số trong công tác Đảng theo đúng các chỉ đạo của Trung ương; xây dựng môi trường làm việc điện tử, họp không giấy tờ, từng bước hình thành nền tảng “Đảng bộ số”.

Đảng bộ cũng giữ vai trò nòng cốt trong triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tham mưu, giám sát việc sắp xếp 526 đơn vị hành chính thành 126 đơn vị mới, bảo đảm khoa học, hợp lòng dân, vận hành thông suốt...

Trước yêu cầu đổi mới trong giai đoạn mới, Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố xác định trọng tâm nhiệm kỳ 2025-2030 là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, đột phá công tác cán bộ, tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực quản trị và phát huy văn hóa công vụ minh bạch, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Trước hết, Đảng bộ tập trung nâng cao năng lực tham mưu chiến lược, đổi mới phong cách lãnh đạo theo hướng chính quy, chuyên nghiệp, số hóa, minh bạch, vận hành dựa trên dữ liệu, bảo đảm các chỉ đạo của Thành ủy được triển khai nhanh, chính xác, đồng bộ. Tiếp tục hoàn thiện mô hình “Đảng bộ số - Đảng viên số”, họp không giấy tờ, báo cáo và đánh giá theo thời gian thực.

Công tác tổ chức, cán bộ được xác định là khâu đột phá chiến lược, với ba quan điểm xuyên suốt: “Vì việc tìm người, dựa trên kết quả và uy tín”; “Tìm, chọn đúng người, trao thẩm quyền gắn trách nhiệm giải trình” và “có vào - có ra, có lên - có xuống”. Đảng bộ cũng xác định bốn tiêu chí cán bộ thời kỳ mới: Tâm, trí, tầm ảnh hưởng và quyết đoán, xây dựng đội ngũ “vừa hồng, vừa chuyên”, có tư duy số hóa, văn hóa minh bạch, năng lực hành động và tinh thần phụng sự...

Hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô xanh, thông minh, bền vững

Thay mặt Đảng bộ UBND thành phố Hà Nội tham luận tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, trong giai đoạn phát triển mới, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên, thu nhập bình quân đạt 12.000 USD vào năm 2030, dựa trên năm nhóm giải pháp trọng tâm.

Trước hết, Hà Nội xác định mục tiêu tạo đột phá thể chế, xây dựng cơ chế thí điểm công nghệ mới, năng lượng tái tạo; dành hơn 4% ngân sách cho khoa học, công nghệ; nâng tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo lên 25% GRDP, phủ kín hạ tầng số 100%.

Cùng với đó, hoàn thiện các văn bản thi hành Luật Thủ đô 2024, triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TƯ của Bộ Chính trị, phát triển trung tâm khoa học, công nghệ tầm quốc gia và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, vừa, phấn đấu đạt 350 nghìn doanh nghiệp vào năm 2030.

Thành phố cũng xác định sẽ thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện. Hà Nội cũng đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 40-50% GRDP vào năm 2030; phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc thành hạt nhân, hình thành cụm R&D bán dẫn và trí tuệ nhân tạo quy mô vùng; hoàn thiện chính quyền số 4.0, nền tảng AI quản trị đô thị thông minh, xây dựng hệ sinh thái kinh doanh số và đào tạo 50.000 nhân lực kỹ thuật cao...

Hà Nội sẽ tập trung phát triển đô thị gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Thành phố cũng hướng tới biểu tượng mới “Dòng sông Hồng xanh - không gian hai bờ phát triển”, thúc đẩy giao thông xanh, vận tải công cộng đạt 30%, xanh hóa đô thị 10m² cây xanh/người, xử lý 70% nước thải đô thị và hồi sinh 4 dòng sông nội đô trước năm 2028.

Thành phố xác định phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội gắn với tăng trưởng kinh tế - vì hạnh phúc người dân. Trong đó, coi công nghiệp văn hóa, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn; đẩy mạnh số hóa di sản, xây dựng tổ hợp văn hóa - thể thao hiện đại, phát triển mô hình “Thành phố học tập toàn cầu”, “Trung tâm văn hiến - nơi tụ hội nhân tài khoa học, công nghệ”, hướng tới xã hội nhân văn, không ai bị bỏ lại phía sau.

Cùng với đó, sẽ gắn phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế. Hà Nội giữ vững ổn định chính trị, an toàn xã hội, mở rộng quan hệ hợp tác với các đô thị lớn, tham gia mạng lưới đô thị xanh, thông minh, sáng tạo, thực hiện phương châm “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”…

Phải thấy rõ trách nhiệm rất lớn của Hà Nội trước mong muốn và kỳ vọng của nhân dân cả nước

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc lại những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đối với Thủ đô Hà Nội: “Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự an ninh, làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”; “Đảng bộ Hà Nội phải làm gương cho các Đảng bộ khác”.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Những lời chỉ dạy ấy vừa là niềm vinh dự, tự hào vừa là trách nhiệm rất lớn của Thủ đô Hà Nội. Đại hội lần này là dịp để các đồng chí soi lại mình, đặt đúng mục tiêu, tạo khí thế mới, quyết tâm mới, động lực mới phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới của dân tộc và thực hiện ước nguyện của Bác về Thủ đô Hà Nội”.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng với những kết quả cụ thể nêu trong các báo cáo tại Đại hội, chúng ta vui mừng nhận thấy, diện mạo của Thủ đô đã không ngừng phát triển theo hướng hiện đại, thông minh, xanh và bền vững với nhiều công trình, dự án trọng điểm được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Kinh tế Thủ đô không ngừng phát triển với mức tăng trưởng cao hơn bình quân của cả nước, quy mô kinh tế gấp 1,4 lần so với đầu nhiệm kỳ; thu ngân sách gấp 1,8 lần nhiệm kỳ trước; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được thúc đẩy mạnh mẽ.

Giá trị văn hóa, con người Thủ đô được bảo tồn và phát huy, đặc biệt qua kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đã góp phần lan tỏa hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh, “Thành phố vì hòa bình” của thế giới.

Chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô ngày càng được nâng cao, với chỉ số phát triển con người (HDI) cao nhất cả nước.

Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nhiều chuyển biến; tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị của Thủ đô được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng từng bước được đổi mới; mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn…

“Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt chúc mừng, đánh giá cao và biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Đồng tình với đánh giá về 6 nhóm hạn chế, yếu kém nêu trong Báo cáo chính trị, Tổng Bí thư cho rằng phải thẳng thắn nhìn nhận còn không ít “điểm nghẽn” kéo dài cần được tập trung khắc phục; đồng thời đề nghị Đại hội tiếp tục phân tích sâu sắc các nguyên nhân của tồn tại, hạn chế để có chủ trương giải pháp đúng trong nhiệm kỳ tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, đất nước và Thủ đô đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc với thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Hai mục tiêu 100 năm của đất nước đặt ra yêu cầu rất cao, thách thức rất lớn, đòi hỏi phải có sự đổi mới trong nhận thức và đột phá mạnh mẽ trong hành động từ Trung ương đến các địa phương.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội cần nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Thủ đô đối với đất nước; nhận thức đầy đủ sự quan tâm, tạo điều kiện của Trung ương đối với Thủ đô, phải thấy rõ trách nhiệm rất lớn của Hà Nội trước mong muốn và kỳ vọng của nhân dân cả nước, nhân dân Thủ đô vào Hà Nội.

Theo đồng chí Tổng Bí thư, để Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi một tầm nhìn tổng thể và hệ thống, nơi tư tưởng, thể chế, không gian, kinh tế và con người hòa quyện thành một chỉnh thể phát triển bền vững. Trong đó, tư tưởng định hướng thể chế; thể chế kiến tạo không gian; không gian mở đường cho kinh tế; kinh tế nuôi dưỡng con người; và con người lại sáng tạo, hoàn thiện tư tưởng.

Đặt “Văn hiến - bản sắc - sáng tạo” ở vị trí trung tâm của mọi định hướng phát triển Thủ đô

Gợi ý 7 yêu cầu, nhiệm vụ đối với Đảng bộ Thủ đô Hà Nội trong nhiệm kỳ mới, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo phải xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nêu gương, hành động, trách nhiệm. Đây là trục đột phá đầu tiên, quyết định mọi thành công. Đảng bộ Hà Nội phải thật sự tiêu biểu, mẫu mực, gương sáng về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Mỗi cán bộ, đảng viên phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; nói đi đôi với làm; vì nhân dân phục vụ.

Tiếp tục triển khai nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII, gắn với Chỉ thị 05-CT/TƯ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; nêu cao tinh thần tự phê bình, đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân. Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền địa phương hai cấp, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, phục vụ, thực hiện phân cấp, phân quyền rõ ràng, kèm theo trách nhiệm và kiểm soát.

“Phải thay đổi triệt để tư duy “Hà Nội không vội được đâu” bằng tinh thần mới: “Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ.

Đặc biệt, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Hà Nội cần đặt “Văn hiến - bản sắc - sáng tạo” ở vị trí trung tâm của mọi định hướng phát triển Thủ đô, coi đó là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, là căn cốt hình thành bản lĩnh, trí tuệ và sức vươn của Hà Nội, làm nền tảng để Thủ đô khẳng định vai trò đầu tàu, vị thế dẫn dắt và sức lan tỏa của quốc gia trong thời kỳ mới.

Theo Tổng Bí thư, Thủ đô Hà Nội mang hồn cốt, bản lĩnh và trí tuệ dân tộc thì sức mạnh không chỉ nằm ở quy mô dân số hay chỉ số GRDP, mà ở chiều sâu văn hóa được bồi đắp qua lịch sử, từ những dấu tích cổ kính của kinh thành Thăng Long, cho đến nhịp sống hiện đại của một trung tâm chính trị, văn hóa và kinh tế hàng đầu cả nước.

Hà Nội phải được kiến tạo như một “Thành phố văn hiến - bản sắc-sáng tạo”, hướng tới một “Thủ đô văn minh - hiện đại - bền vững” với trí tuệ thời đại và tầm vóc toàn cầu: Nơi văn hiến là gốc rễ, kết tinh trí tuệ dân tộc, nuôi dưỡng niềm tin, khát vọng và bản lĩnh, tạo sức hấp dẫn riêng có mà không đô thị nào sao chép được; bản sắc là điểm tựa, lợi thế cạnh tranh cốt lõi, giúp Hà Nội không chỉ giữ được linh hồn lịch sử mà còn tạo ra sức hút để dẫn dắt sáng tạo, phát triển kinh tế tri thức, thu hút nhân tài; sáng tạo là động lực phát triển, chuyển hóa, biến di sản thành giá trị sống, vừa bảo tồn, vừa phát triển, vừa mở rộng tầm vóc đô thị, từ quy hoạch, kiến trúc, nghệ thuật đến giáo dục, khoa học và quản trị.

Muốn vậy, chiến lược phát triển phải gắn kết đồng bộ giữa văn hóa, không gian, kinh tế và con người. Mỗi quyết sách, dự án và đầu tư đều phải bảo đảm vừa giữ được cốt cách truyền thống, vừa định hình được không gian văn hóa cho thế hệ mai sau, đồng thời tạo ra năng lực đổi mới. Phải phát triển các “mạch sáng tạo” liên kết toàn Thủ đô, bảo đảm dòng chảy năng lượng sáng tạo từ di sản, tri thức đến công nghệ, kết nối các trung tâm văn hóa, học thuật và đổi mới sáng tạo.

Trên cơ sở đó, hình thành “ba cực sáng tạo” gồm: Di sản - trung tâm nội đô lịch sử và không gian ven sông Hồng - thành Cổ Loa; Tri thức - Đại học Quốc gia và các trung tâm đào tạo, nghiên cứu; và công nghệ - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc cùng các khu đổi mới sáng tạo. Đây sẽ là trục dẫn dắt sức sáng tạo của toàn Thủ đô, khai thác tối đa giá trị lịch sử, tri thức và công nghệ, biến Hà Nội thành đô thị hội tụ quá khứ, hiện tại và tương lai.

Khi Hà Nội đặt văn hiến - bản sắc - sáng tạo ở vị trí trung tâm của mọi định hướng phát triển, Thủ đô không chỉ khẳng định vị thế đầu tàu, dẫn dắt và lan tỏa sức mạnh quốc gia, mà còn trở thành hình mẫu đô thị có bản lĩnh, trí tuệ, giàu sức sống và bền vững, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai hội tụ thành một sức mạnh toàn diện, làm nền tảng để đất nước phát triển trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng yêu cầu Hà Nội phải kiến tạo một mô hình quản trị hoàn toàn mới, đủ năng lực điều phối, dẫn dắt và giải quyết triệt để những vấn đề cấp bách, đồng thời mở ra một tầm nhìn phát triển lâu dài, bền vững. Hoàn thiện mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm, biến mỗi cực phát triển thành một trung tâm động lực thực sự, được kết nối chặt chẽ bằng hạ tầng xương sống, các trục chiến lược và hành lang liên kết tổng hợp. Không thể tiếp tục dồn nén mọi chức năng hành chính, kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa… vào khu nội đô lịch sử vốn đã quá tải, mà phải tổ chức lại không gian đô thị theo các cực phân tán, nhưng vẫn đảm bảo liên kết đồng bộ. Phát triển Hà Nội thành trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, động lực trung tâm thúc đẩy phát triển vùng và quốc gia dựa trên kinh tế tri thức.

Hà Nội phải trở thành nơi kiến tạo chính sách mới, thử nghiệm công nghệ mới, đào tạo nhân tài mới và khởi nguồn ý tưởng mới cho quốc gia. Lấy con người làm trung tâm và thước đo mọi sự phát triển, xây dựng Thủ đô nhân văn, hạnh phúc, công bằng và văn minh, trở thành hình mẫu văn hóa, tri thức dẫn dắt quốc gia. Giữ vững quốc phòng-an ninh; mở rộng đối ngoại, hợp tác vùng và quốc tế.

Hà Nội phải luôn là pháo đài vững chắc về chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Lấy cảm giác an toàn và bình yên của người dân và du khách làm thước đo cho sự bình yên của Thủ đô. Đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập và hợp tác phát triển vùng, quốc tế, mở rộng mạng lưới hợp tác với các đô thị lớn trên thế giới, tham gia tích cực vào mạng lưới các “Thành phố xanh - thông minh - sáng tạo”. Qua đó, nâng cao vị thế Hà Nội - Trung tâm chính trị, văn hóa, giáo dục, kinh tế tiêu biểu của Việt Nam trên trường quốc tế.

“Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng như cá nhân tôi tin tưởng sâu sắc rằng, với tinh thần đột phá, đổi mới, sáng tạo, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, xứng đáng với tầm vóc và vị thế “Thủ đô ngàn năm văn hiến”, “Thủ đô Anh hùng”, “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”; tự tin, vững bước tiên phong cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới, góp phần xứng đáng đưa đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII.

Đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi nghị quyết

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm thường xuyên, sâu sát của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương.

“Đại hội xin tiếp thu, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo toàn diện, sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư đối với Thủ đô Hà Nội ngay trong chương trình Đại hội và trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội”, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, Đảng bộ thành phố sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; xây dựng Đảng bộ Thủ đô trong sạch, vững mạnh; vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ, tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới, xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, xứng đáng là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, là trung tâm lớn về kinh tế, đi đầu về văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, dẫn dắt và thúc đẩy phát triển vùng, góp phần xây dựng đất nước hòa bình, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô kính mong tiếp tục được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm thường xuyên quan tâm, theo dõi, chỉ đạo, giúp đỡ để Đảng bộ Thủ đô thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước”, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ.

Chiều nay 16-10, Đại hội tiếp tục làm việc với nội dung bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII.