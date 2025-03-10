Thời sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp Sáng 3/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục chương trình làm việc toàn khóa ngày thứ 3.

Tại phiên làm việc Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu 3 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đoàn Chủ tịch Đại hội bỏ phiếu bầu đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Thành Cường

3 đại biểu dự khuyết, gồm: Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Hoàng Văn Bộ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quỳnh Lưu; Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Tiếp đó, các đại biểu tiếp tục thảo luận, góp ý vào Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các tham luận tập trung các nội dung về một số giải pháp đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Đại biểu Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch trình bày tham luận tại Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Đại biểu Ngô Đức Kiên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Lò trình bày tham luận tại Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung thảo luận những giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống và định hình bản sắc văn hóa dân tộc trong kỷ nguyên mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An; nhiệm vụ, giải pháp để phát triển du lịch biển “xanh - sạch - đẹp - thân thiện - giàu mạnh, văn minh - hiện đại” và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo tổng hợp phần thảo luận vào Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa XIV và Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Thành Cường

Đại hội cũng đã nghe báo cáo tổng hợp phần thảo luận vào Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa XIV và Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Tại Đại hội, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch tặng hoa, kỷ vật lưu niệm, trân trọng ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết, tình cảm và trách nhiệm của 7 đồng chí không tái cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; 12 đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghỉ hưu và nghỉ hưu trước tuổi trong nhiệm kỳ 2020-2025; 10 đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chuyển công tác ra ngoài Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch tặng hoa, kỷ vật lưu niệm cho Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh không tái cử, các đồng chí nghỉ hưu và nghỉ hưu trước tuổi, các đồng chí chuyển công tác ra ngoài Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thành Cường

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, những tựu quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực trong nhiệm kỳ qua có sự đóng góp tích cực, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết và thống nhất với dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội với mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mang tính đột phá, biểu thị quyết tâm lớn của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh nhà trước nhiệm kỳ mới, phấn đấu cao nhất để đến năm 2030 Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung khẳng định, thành công của Đại hội đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, thể hiện sự thống nhất trong ý chí, đồng thuận trong hành động, thể hiện niềm tin và khát vọng phát triển mới. Đây là động lực tinh thần to lớn để toàn Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà cùng chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Thành công của Đại hội là kết quả từ sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, sự giúp đỡ quý báu của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Trung ương, của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, các địa phương bạn đối với Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nghệ An trong suốt thời gian qua và trong những ngày tổ chức Đại hội. Đại hội trân trọng cảm ơn về tình cảm và sự giúp đỡ quý báu đó.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cũng nhấn mạnh, thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An An lần thứ XX có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bộ máy hệ thống chính trị có những thay đổi mang tính cách mạng theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Chính quyền địa phương 2 cấp đã chính thức đi vào hoạt động ngày càng ổn định và phát huy vai trò, nhiệm vụ mới.

Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường

Bên cạnh đó, thực tiễn cũng đang đặt ra không ít thách thức, nhất là khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp; cơ chế vận hành trong bối cảnh, không gian, yêu cầu phát triển mới; đặt ra yêu cầu cao hơn về tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt và tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn, yêu cầu chính đáng và ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp.

Chính vì vậy, ngay sau Đại hội, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh cần khẩn trương tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, đồng thuận trong ý chí, quyết liệt trong hành động.

Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường

Xây dựng, ban hành kịp thời và có chất lượng các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực, rõ kết quả, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ.

Đề nghị mỗi đại biểu tham dự Đại hội cần phát huy vai trò hạt nhân tuyên truyền, lan tỏa tinh thần, ý chí và quyết tâm của Đại hội tại mỗi cơ quan, đơn vị công tác, đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; gương mẫu, tích cực trong triển khai thực hiện các nội dung đã quyết nghị, góp phần đưa Nghị quyết của Đại hội sớm đi vào cuộc sống.

Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường



Ngay sau Đại hội, đề nghị các đồng chí lãnh đạo các ngành, đoàn thể, lãnh đạo các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh cần khẩn trương, tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động cao nhất mọi nguồn lực để triển khai kịp thời, đồng bộ các giải pháp khắc phục hậu quả thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10, bảo đảm không để bất cứ người dân nào bị thiếu đói, không để bất cứ một gia đình nào không có nhà ở, nhanh chóng ổn định cuộc sống của người dân và mọi hoạt động học tập, công tác, phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

"Trong niềm phấn khởi, tự hào và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, đoàn kết, tận dụng thời cơ, khơi dậy tiềm năng, nỗ lực nhiều hơn, quyết tâm cao hơn, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới, góp phần cùng cả nước hoàn thành mục tiêu phát triển đến năm 2030, hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường vào năm 2045", Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung phát biểu.