Tối 17/9, Chương trình khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 với chủ đề "Long An - Khát vọng sông Vàm" long trọng diễn ra tại Công viên TP.Tân An, tỉnh Long An và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình kỹ thuật số Việt Nam – VTC1 và trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Quang cảnh Lễ khai mạc Tuần văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022

Đến dự lễ khai mạc có nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương - Mai Văn Chính; đại diện một số bộ, ban, ngành, lãnh đạo một số tỉnh, thành.

Về phía tỉnh Long An có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An - Nguyễn Thanh Hải; Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út cùng nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc gồm 2 chương "Long An muôn sắc đồng bằng" và "Khát vọng sông Vàm" với nhiều tiết mục đặc sắc diễn ra trong 60 phút

Là cửa ngõ của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có vị trí chiến lược về kinh tế, văn hóa, xã hội,… của khu vực, Long An được nhân dân cả nước biết đến với đôi dòng Vàm Cỏ đã đi vào thơ ca, âm nhạc; cũng là vùng đất giàu truyền thống lịch sử - văn hóa, nơi ghi dấu biết bao chiến công vang dội.

Trong quá trình hình thành và phát triển, các thế hệ cư dân nơi đây đã để lại những giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể quý báu, với 123 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó có 21 di tích cấp Quốc gia, 102 di tích cấp tỉnh, 5 di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, nhiều lễ hội và làng nghề truyền thống cùng những di sản văn hóa phi vật thể khác.

Ngoài ra, Long An có hệ sinh thái đặc trưng vùng ngập nước, nổi bật với các giá trị cảnh quan như rừng tràm, lau sậy, đầm sen, hoa súng, sông nước, vườn cây trái, những cánh đồng lúa, rau màu và nhiều loại động vật.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út tặng hoa cho các nhà tài trợ trong lễ khai mạc

Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 là sự kiện có quy mô lớn, lần đầu tiên được Long An tổ chức, gắn với Kỷ niệm 55 năm ngày tỉnh Long An được phong tặng danh hiệu “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” (17/9/1967 - 17/9/2022).

Sự kiện diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 17/9/2022 đến ngày 21/9/2022, với chuỗi 13 hoạt động đa dạng và phong phú gồm Lễ hội ẩm thực đường phố, Giao lưu đờn ca tài tử, Giao lưu các loại hình nghệ thuật dân tộc, Cuộc thi Hoa khôi Sông Vàm, Famtrip,… cùng một số hoạt động thể thao: Giải marathon, Giao lưu bóng chuyền.

Long An có hệ sinh thái đặc trưng vùng ngập nước, nổi bật với các giá trị cảnh quan rừng tràm là một điểm nhấn quan trọng để thu hút du khách (Ảnh: Lê Tuấn Anh)

Với thông điệp “Du lịch Long An an toàn, thân thiện, hấp dẫn”, Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 là cơ hội cho các khu di tích, điểm du lịch, doanh nghiệp du lịch, lữ hành, khách sạn, làng nghề truyền thống liên kết, hợp tác phát triển du lịch và quảng bá thương hiệu, sản phẩm đến du khách trong và ngoài nước.

Thông qua Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022, Long An giới thiệu các sản phẩm du lịch hấp dẫn, ẩm thực đặc trưng, các dịch vụ du lịch chất lượng gắn kết giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương, tăng cường kết nối tour, tuyến, thu hút du khách.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được kỳ vọng du khách sẽ có những kỷ niệm, ấn tượng tốt đẹp về vùng đất và con người Long An, được tận hưởng những làn điệu đờn ca tài tử, tham quan những di tích lịch sử, văn hóa và phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, thưởng thức các món ăn đặc sản để thêm yêu, thêm quý đất và người Long An.

Sau chương trình khai mạc là chương trình bắn pháo hoa tầm thấp Kỷ niệm 55 năm Long An đón nhận 8 chữ vàng "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc" và chào mừng Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022./.