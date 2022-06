Khai trương điểm hiến máu cố định tại trường Đại học Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 7/6, Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An phối hợp cùng trường Đại học Vinh tổ chức khai trương Điểm hiến máu cố định đặt tại trường Đại học Vinh. Đây là điểm hiến máu cố định đầu tiên ở Nghệ An được thiết lập ngoài Trung tâm Huyết học - Truyền máu.

Điểm hiến máu cố định Đại học Vinh được đặt tại Trạm y tế trực thuộc trường Đại học Vinh. Đây là địa điểm rất thuận lợi về giao thông, nằm trong khu vực có đông người dân sinh sống. Sinh viên, người dân trên địa bàn thành phố Vinh và cả người dân tỉnh Hà Tĩnh có thể chủ động thực hiện nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người và thực hiện các xét nghiệm sàng lọc chất lượng cao… Điểm hiến máu này hoạt động từ 8 giờ đến 17 giờ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần.

Điểm hiến máu cố định Đại học Vinh được Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An và trường Đại học Vinh thiết lập hướng tới 3 mục tiêu, đó là: Tạo điều kiện thuận tiện cho người hiến máu; gieo thêm những hạt giống của lòng nhân ái, nghĩa tình vào cuộc sống, tô đẹp thêm nét đẹp truyền thống nhân ái, nghĩa tình; giảm sự khan hiếm máu của các cơ sở Điều trị và người bệnh thụ hưởng máu.

Phát biểu tại lễ khai trương, lãnh đạo Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An, Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An và trường Đại học Vinh đã đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để những người dân biết tới điểm hiến máu cố định này để ngày càng có nhiều người đến và tham gia hiến máu; kêu gọi mọi người dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện cứu người, góp phần giảm bớt gánh nặng cho ngành y tế trong cấp cứu và điều trị.

Tại buổi lễ khai trương Điểm hiến máu cố định Đại học Vinh, đã có trên 150 người là sinh viên, người dân sinh sống trong khu vực đến hưởng ứng và tham gia hiến máu./.