Khám phá 'thánh địa' giải trí và thể thao sầm uất bậc nhất Diễn Châu

(Baonghean.vn) - Gắn liền với mặt trận không tiếng súng, không tội phạm nhưng đầy gian nan, Đại úy Phạm Thanh Nam - Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an Nghệ An đã trải qua nhiều thăng trầm, thử thách trong 10 năm gắn bó với nghề.

(Baonghean.vn) - Nếu như lứa U20 trước đây, lò Sông Lam Nghệ An không đóng góp ngôi sao nổi trội nào, thì đến nay U20 tham dự giải trẻ cấp châu lục có tới 5 cái tên sáng giá. Ở giải đấu này “chất thép” Sông Lam Nghệ An ghi dấu ấn đậm nét.

(Baonghean.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cảm ơn, ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của lực lượng Bộ đội Biên phòng đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh; cũng như thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

(Baonghean.vn) - Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành khoá mới; bầu các đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn viên chức tỉnh Nghệ An 2023 - 2028

(Baonghean.vn) - Đã có gần 2.300 bộ áo dài được trao tặng cho các chị có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu thông qua chương trình “Trao áo dài - nhận yêu thương” do Hội Liên hiệp Phụ nữ và Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Lưu phối hợp triển khai.

Học phí học lái xe ô tô tại các trung tâm đào tạo lái xe đồng loạt gia tăng, mỗi khóa học lái xe các hạng B1, B2, C… có chi phí học trọn gói cao hơn từ 5 - 8 triệu đồng so với những năm trước.

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND yêu cầu các cấp, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng chống ma túy nhằm ngăn chặn có hiệu quả ma túy thẩm lậu qua biên giới.

Ngày 1/3, Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ 2 đối tượng trong nhóm “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” chuẩn bị hung khí tấn công vào một nhà người dân ở khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, xã Lộc An, huyện Long Thành để cướp tài sản.