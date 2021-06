Khẳng định vai trò 'Ngân hàng của các quỹ tín dụng nhân dân'

Tại Nghệ An, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam hiện có chi nhánh Nghệ An, địa chỉ tại số 4, đường Dương Vân Nga, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Nghệ An tập trung hỗ trợ cho 59 QTDND trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đã thực hiện tốt công tác điều hòa vốn, hỗ trợ cho các QTDND, xứng danh là “Ngân hàng của các QTDND” trên địa bàn. Đồng thời, chi nhánh cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh, cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh.