Khánh thành nhà máy may mặc của Nhật Bản ở Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 19/11, tại Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1- Nghệ An diễn ra lễ khánh thành Nhà máy may mặc của Công ty Nakano Việt Nam.

Dự lễ khánh thành có đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện một số sở, ngành, đại diện nhà đầu tư.

Dự án may mặc Nakano Việt Nam tại Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1- Nghệ An được cấp chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 14/7/2021, diện tích đất sử dụng 0,6ha, tổng mức đầu tư khoảng 70 tỷ đồng.

Đây là dự án chuyên sản xuất đồ may mặc xuất khẩu,với công suất thiết kế 30.000-50.000 sản phẩm/ tháng, sử dụng khoảng 300 lao động, là một trong những dự án mà tỉnh Nghệ An mời gọi đầu tư.

Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tiến độ thi công của nhà máy. Thời gian qua, dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, việc di chuyển của lãnh đạo Công ty cùng việc triển khai thủ tục, xây dựng nhà máy khá khó khăn, nhưng chỉ sau gần 16 tháng kể từ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, 10 tháng kể từ ngày khởi công xây dựng, dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động.

Đồng chí Bùi Thanh An khẳng định, điều đó cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài đối với môi trường đầu tư rất tốt tại Nghệ An cũng như những tiềm năng, thế mạnh và cơ hội đầu tư vào Nghệ An luôn rộng mở. Việc Nhà máy Nakano Việt Nam đi vào hoạt động sẽ góp phần tạo thêm nhiều việc làm, cũng như giúp Nghệ An tiếp nhận thêm những công nghệ mới trong sản xuất, quản lý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An cũng cảm ơn nhà đầu tư và khẳng định việc khánh thành Nhà máy may mặc Nakano Việt Nam cùng với những thành quả trong thu hút đầu tư sẽ góp phần lan toả môi trường đầu tư tại Nghệ An ra với thế giới và đề nghị các ban, ngành tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện tốt nhất cho dự án, hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt quá trình hoạt động.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện nhà đầu tư cảm ơn tỉnh Nghệ An và các ban, ngành, địa phương đã hỗ trợ trong quá trình triển khai dự án và cũng khẳng định đây là dự án thân thiện với môi trường, công nghệ tiên tiến, sẽ là môi trường tốt cho công nhân, người lao động làm việc, đồng thời mong muốn được các ban, ngành, địa phương hỗ trợ trong suốt quá trình hoạt động.