Trong nước Khi nào Malaysia bị xử thua tuyển Việt Nam 0 - 3 Nếu FAM chấp nhận án phạt ngay, Malaysia có thể bị xử thua tuyển Việt Nam 0 - 3 trong tháng 11 này. Nếu FAM kháng cáo CAS, kết quả sẽ phải chờ đến tháng 12 hoặc tháng 1 năm sau.

Tối 3/11 theo giờ Việt Nam, FIFA đã bác đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến việc sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép.

Phán quyết giữ nguyên án phạt từ FIFA đang khiến bóng đá Malaysia đối mặt nguy cơ bị xử lý tiếp theo từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Hai trận bị điều tra gồm chiến thắng 2-0 trước Nepal ngày 25/3 và trận thắng 4-0 trước Việt Nam ngày 10/6 tại vòng loại Asian Cup 2027.

Vì Asian Cup là giải đấu do AFC tổ chức, quyền xử phạt chính thức thuộc về AFC. Theo luật hiện hành, nếu bị xác định dùng cầu thủ không đủ điều kiện, đội tuyển sẽ bị xử thua 0-3 ở các trận liên quan.

Ban đầu, Tổng thư ký AFC ông Windsor John từng đưa ra phát biểu có xu hướng bênh vực tuyển Malaysia, điều này khiến ông hứng chịu nhiều chỉ trích.

Sau đó, ông phải điều chỉnh quan điểm và xác nhận khả năng trừ điểm Malaysia tại vòng loại nếu phát hiện vi phạm. Đến ngày 30/10, ông tiếp tục tuyên bố AFC sẽ sẵn sàng ra án phạt ngay sau khi có phán quyết chính thức từ FIFA.

Dù AFC có thể ra quyết định ngay từ ngày 4/11, nhưng phán quyết chưa thể có hiệu lực ngay nếu FAM tiếp tục đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài thể thao (CAS).

Theo quy trình, FAM có 10 ngày để yêu cầu bản án chi tiết bằng văn bản và thêm 21 ngày nữa để nộp đơn kháng cáo lên CAS.

Nếu FAM chọn kháng cáo, toàn bộ vụ việc có thể kéo dài từ 1 đến 4 tuần hoặc hơn, đồng nghĩa với việc mọi án phạt từ AFC phải tạm hoãn cho đến khi CAS đưa ra phán quyết cuối cùng.

Tuy nhiên, trong trường hợp FAM không tiếp tục kháng cáo, AFC hoàn toàn có thể áp dụng án phạt ngay lập tức.

Tại Malaysia, truyền thông và giới chuyên môn đang kêu gọi FAM nên chấp nhận sai phạm để sớm khép lại bê bối này. Nếu FAM từ bỏ việc đưa vụ việc lên CAS, Malaysia nhiều khả năng sẽ bị xử thua trong cả hai trận thắng trước đó.

Hiện tại, Malaysia đang dẫn đầu bảng F ở vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 với 12 điểm, nhiều hơn Việt Nam 3 điểm. Nhưng nếu bị xử thua trong cả hai trận có sử dụng cầu thủ vi phạm, Malaysia sẽ bị trừ 6 điểm, chỉ còn lại 6 điểm.

Ngược lại, tuyển Việt Nam sẽ được cộng thêm 3 điểm từ trận đối đầu trực tiếp, nâng tổng điểm lên 12 và vươn lên dẫn đầu bảng.

Việt Nam cũng đang có lợi thế về hiệu số đối đầu, điều này có thể thay đổi hoàn toàn cục diện bảng đấu và giúp tuyển Việt Nam giành vé đi tiếp thuận lợi hơn.