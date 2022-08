Khi sai lầm của trọng tài là một phần của bóng đá?

(Baonghean.vn) - Dư luận trước mỗi trận cầu đinh, như thường lệ vẫn quan tâm tình hình lực lượng mỗi bên, băng ghế huấn luyện có gì đáng chú ý, thành tích đối đầu, sự đột biến có thể đến từ đâu…mà luôn quên đi một điều vô cùng quan trọng: Trọng tài điều hành có công tâm, khách quan hay không, bởi chỉ một tiếng còi “méo” vang lên, thế cuộc sẽ đi theo một hướng hoàn toàn khác và để lại vô vàn tiếng xấu không dễ xóa mờ.

Trận đấu Hà Nội FC – Sông Lam Nghệ An mới đây ở vòng 10 V-League 1-2022 cũng ở tình trạng tương tự khi 2 đội ở đỉnh bảng đua tranh vị trí cao nhất. Hiệp 1 và 5 phút đầu hiệp 2, đội chủ nhà chủ động cầm bóng, tấn công dồn dập nhưng người nắm giữ kết quả tạm dẫn 0-1 lại là đội khách với tình huống cố định ăn bàn ở ngay đầu hiệp 1. Đến phút 55, tiền đạo người hùng hiệp 1 Olaha với cú vung tay thừa thãi hiếm thấy nhận thẻ đỏ tai hại. Hai phút sau, trung vệ Bá Sang cũng để “thừa tay” trong một pha phá bóng và bị phạt đền. Thế trận xoay chiều trong 2 phút này do lỗi bắt nguồn từ Olaha, là điều không cần bàn cãi nhưng câu chuyện cho đến nay vẫn có ý hướng về trọng tài. Rằng, vị vua áo đen này xử lý quá nặng tay, rằng…

Xưa nay, ai cũng biết sai lầm của trọng tài luôn là một phần của bóng đá, đồng thời người ta đang và đã làm mọi cách để giảm thiểu sai lầm có thể diễn ra, bằng trọng tài VAR, bằng công nghệ goal-line. Tình huống diễn ra giữa Olaha và Xuân Toàn, chỉ cần pha quay chậm trên truyền hình ngay lúc đó thì người công tâm, khách quan cũng phải thừa nhận trọng tài xử lý đúng luật và làm theo luật là điều cần thiết, dù đó là ai, liên quan đến đội bóng nào. Tình huống diễn ra của Bá Sang sau đó phản ánh sự bất ổn của đội khách sau tình huống bất lợi trước đó. Đáng tiếc nhưng không thể đổ hết lỗi cho trung vệ trẻ này, bởi từ sai lầm của một cá nhân dẫn đến sự xoay ngược thế trận và tâm lý, chuyển thắng thành bại, dễ trở nên khó trong gang tấc mà không thể chặn đứng.

Những điều nói trên, nói cho cùng vẫn là “chuyện thường ngày ở huyện” trong bóng đá, không riêng gì vùng trũng cao hay trũng thấp. Đang lợi thế, bỗng mất người rồi thua trận là chuyện cơm bữa của làng bóng. Champions League 2021-2022 chẳng đã chứng kiến cả loạt đội bóng Anh như Man City, Liverpool rồi Chelsea, nào có thua kém gì Real Madrid nhưng lại thua ngược ở những phút cuối, phút bù giờ mà không thể hiểu nổi vì sao, lỗi từ đâu?

Trận đấu nói trên, Sông Lam Nghệ An chiếm lợi thế cho đến phút 55 nhưng rốt cuộc ra về trắng tay trước chủ nhà Hà Nội FC, cũng không phải là chuyện lạ. Thông thường, với những huấn luyện viên có kinh nghiệm, ngay cả việc phản ứng với trọng tài ở trên sân, ông ta cũng sẽ im lặng, để cho trợ lý lên tiếng quyết liệt và ông ta sẽ tránh được thẻ phạt, đảm bảo cho lợi thế chỉ đạo trên sân trong các trận tiếp theo. Hơn nữa, đây là luật bất thành văn, các vị huấn luyện viên luôn tránh nói, bình phẩm, nhận định về các trọng tài vì trọng tài luôn được bảo vệ bởi các cơ quan quản lý bóng đá vì nhiều lý do khác nhau.

Thực tế cho thấy, đã không có kết luận nào bất lợi cho trọng tài từ cơ quan có trách nhiệm sau đó. Để thấy, sự tự tin quá sớm, thiếu kinh nghiệm đã dẫn đến bị hớ ngay lập tức, không thể thay đổi điều gì từ kết quả trận đấu cho đến thay đổi thẻ phạt hay bất cứ điều gì khác?

Vì vậy, trận thua trước chủ nhà Hà Nội FC sẽ chỉ là bài học cho cả thầy và trò Sông Lam Nghệ An trong chặng đấu tới. Tuy không có điểm nhưng Sông Lam Nghệ An vẫn tạm xếp thứ 2 sau 10 vòng đấu, nghĩa là mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát. Quan trọng là Sông Lam Nghệ An đang trình diễn một bộ mặt đáng xem, một lối chơi vừa có đủ nét truyền thống, vừa có thêm nhiều nét mới, đột phá. Xuân Mạnh phiên bản mới thật đáng xem và hy vọng. Văn Đức phiên bản mới với kỹ năng đá phạt góc tái hiện đường bóng quyến rũ và khó chịu của Văn Quyến ngày nào. Xuân Tiến ngày càng chững chạc và đủ sức chống chịu bất cứ tiền vệ đẳng cấp nào…

Vẫn biết có đội bóng A của ông chủ B nào đó không hiểu sao luôn nhận được sự ưu ái từ trọng tài, chuyện không chỉ của V-League. Vẫn biết nếu không mạnh mẽ lên tiếng thì sẽ “bị đè” như ai đó nói, nhưng nhiều khi muốn đi đến cùng phải tạm thời “sống chung” với những khoảnh khắc không thể khác của môn thể thao vua. Sông Lam Nghệ An có thể phạm sai lầm trong một trận đấu nhưng không được phép sai lầm trong một giải đấu. Hy vọng, Olaha là người rút ra bài học lớn nhất sau trận đấu nhận thẻ đỏ trực tiếp, nghỉ ít nhất 2 trận và khiến đội bóng gặp không ít khó khăn sắp tới. Hy vọng đội bóng sẽ tự điều chỉnh kịp thời để chủ động đối phó với các đối thủ, biến khó thành dễ, dễ thành dễ hơn...