Thể thao Khoảng thời gian nào là nỗi ám ảnh của Sông Lam Nghệ An? V.League 2024/2025 sẽ khởi tranh từ tháng 9/2024 và kết thúc vào tháng 6/2025. Vậy, đội bóng xứ Nghệ sẽ phải "đề phòng" ở những khoảng thời gian nào trong mùa giải mới?

Theo thống kê, kể từ mùa giải 2019 cho đến nay, Sông Lam Nghệ An đã thi đấu tổng cộng 128 trận đấu chính thức. Trong đó, có 40 trận thắng, 39 trận hòa và 59 trận thua. Đội bóng xứ Nghệ đạt tỷ lệ chiến thắng 31%.

Số liệu thống kê của Sông Lam Nghệ An trong 6 mùa giải gần đây nhất. Đồ họa: Xuân Quý

Trong đó, những khoảng thời gian "đẹp nhất" của Sông Lam Nghệ An thường rơi vào tháng 8 và tháng 11 khi tỷ lệ chiến thắng của đội chủ sân Vinh lên đến 50%. Tuy vậy, với việc mùa giải mới sẽ bắt đầu từ tháng 9 thì đội bóng xứ Nghệ không còn được thi đấu ở tháng 8 nữa.

Bên cạnh đó, những tháng 2, 3, 5, 10 cũng đem lại khá nhiều may mắn cho Sông Lam Nghệ An. Tỷ lệ thất bại của đội bóng xứ Nghệ trong những tháng này thường khá thấp. Cá biệt là tháng 2 với chỉ 1 trận thua sau 9 trận đã đấu ( tỷ lệ 11%).

Ngược lại, khoảng thời gian sóng gió nhất với Sông Lam Nghệ An chính là tháng 1, tháng 4 và tháng 7. Đây là những tháng mà đội chủ sân Vinh có tỷ lệ thất bại rất cao. Trong 6 mùa giải gần đây nhất, đội bóng xứ Nghệ chưa hề có 1 chiến thắng trong tháng 1. Cùng với đó là 8 thất bại ở tháng 4 và 10 thất bại ở tháng 7.

Điều này là đáng lo ngại khi nhiều khả năng trong tháng 1/2025 Sông Lam Nghệ An sẽ phải tiếp đón những đối thủ rất mạnh. Đó có thể là Thể Công Viettel, Công an Hà Nội, Becamex Bình Dương hay Câu lạc bộ Hà Nội. Do đó, tháng 1 có thể sẽ là tháng giông tố nhất của đội bóng xứ Nghệ ở mùa giải năm nay.

Lịch thi đấu của Sông Lam Nghệ An ở mùa giải 2024/2025. Ảnh tư liệu: SLNA FC

Trở lại với lịch thi đấu trong tháng 9/2024, thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn sẽ được tiếp đón SHB Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đây là 3 đối thủ đồng cân đồng lạng nên khả năng giành được kết quả thuận lợi ở những trận đấu này là khá cao. Với tỷ lệ giành chiến thắng trong tháng 9 lên đến 40% thì hy vọng đội bóng xứ Nghệ sẽ có được ít nhất 1 trận thắng ở 3 vòng đấu đầu tiên.

Tất nhiên, đây chỉ là những con số thống kê về thành tích thi đấu của Sông Lam Nghệ An trong 6 mùa giải gần đây nhất. Hy vọng rằng, thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn sẽ có được sự chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể vượt qua những khó khăn, thách thức trong mùa giải mới.