Khơi dậy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp Nghệ An

Phong trào lao động sáng tạo, áp dụng sáng kiến kinh nghiệm vào sản xuất được đẩy mạnh tại VNPT Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Lan tỏa sâu rộng, đều khắp

Trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt về chất lượng, giá thành sản phẩm, dịch vụ; đặc biệt phát triển kinh tế thời kỳ Cách mạng 4.0; công nghệ và thiết bị dây chuyền sản xuất được xem là yếu tố quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp.

Tuy nhiên, giữa yêu cầu và thực tiễn đang đặt ra những mâu thuẫn, bởi các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh chủ yếu quy mô vừa và nhỏ, năng lực tài chính đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ hạn chế. Đây là một cản trở, làm ảnh hưởng sự cạnh tranh, hiệu quả sản xuất, kinh doanh ở từng doanh nghiệp.

Công nhân Công ty CP Bia Sài Gòn - Sông Lam vận hành hệ thống sản xuất. Ảnh: MH

Giải pháp cho vấn đề này, theo đồng chí Trần Quang Hòa - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An chia sẻ: Đồng hành, chia sẻ cùng doanh nghiệp, ngoài đẩy mạnh việc kết nối, liên kết tiêu thụ sản phẩm và phối hợp các sở, ban, ngành liên quan để kiến nghị đề xuất, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đó chính là phải khơi dậy sức sáng tạo, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của người lao động, gắn với đẩy mạnh đầu tư, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp.

Bởi thế, bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm được Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh tập trung lãnh đạo là nâng cao chất lượng phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh được Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh Nghệ An lãnh đạo, chỉ đạo bài bản; đưa phong trào lan toả sâu rộng và đều khắp trong các doanh nghiệp trực thuộc. Đồng chí Trần Quang Hòa - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An

Theo đó, hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đều ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua, đặc biệt là ban hành Kế hoạch “Phát động các phong trào thi đua trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2022-2025” nhằm tiếp tục phát huy tính sáng tạo của cán bộ, đảng viên và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao gắn với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp; thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, hướng dẫn các cấp ủy cơ sở phối hợp với chuyên môn và tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên xây dựng chương trình, nội dung thi đua đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc thù từng đơn vị; gắn với các hình thức biểu dương, ghi nhận, tạo động lực thúc đẩy và lan tỏa sự năng động, sáng tạo trong cán bộ, đảng viên và người lao động.

Dây chuyển sản xuất phân bón của Tổng Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An luôn được cải tiến, đáp ứng yêu cầu sản xuất. Ảnh: CSCC

Đồng chí Trương Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An cho rằng: Thi đua lao động sáng tạo đã trở thành nhu cầu tự thân của doanh nghiệp, đảm bảo nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cũng như thu nhập của người lao động.

Hàng năm doanh nghiệp có hàng chục sáng kiến mới của cán bộ, đảng viên, người lao động được triển khai, trong đó có 3 - 4 sáng kiến được công nhận và đưa vào áp dụng, đem lại hiệu quả cao.

Điển hình như áp dụng sáng kiến “Thay đổi hệ thống bi trơn ở các trục lô chuyển động trong vận hành dây chuyền băng tải sản xuất phân bón NPK sang hệ thống bi tự lựa UCP”. Hay sáng kiến “Điều chỉnh kích thước lỗ sàng trong hệ thống sàng liệu và gia cố thêm hệ thống khung bao sàng tổng bằng INOX 304 trên dây chuyền sản xuất” giúp giảm chi phí, năng cao năng suất lao động và tăng thời gian sử dụng thiết bị…

Đẩy mạnh sáng tạo trong xây dựng các phần mềm ứng dụng, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh ở VNPT Nghệ An. Ảnh: MH

Đối với VNPT Nghệ An với mục tiêu hoàn thành thực hiện chiến lược VNPT4.0 giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030, nên phong trào lao động sáng tạo, đề xuất áp dụng các giải pháp sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến hợp lý hoá vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh được phát động sâu rộng đến từng bộ phận và cá nhân; là tiêu chí bắt buộc xét danh hiệu thi đua hàng năm của tập thể, cá nhân. Từ đó, trở thành phong trào sâu rộng với tổng 633 giải pháp được áp dụng vào thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn 2020 - 2023; trong đó có 25 giải pháp được xét công nhận sáng kiến cấp Tập đoàn.

Đồng chí Lê Văn Sơn - Phó Giám đốc VNPT Nghệ An cho rằng: Thông qua phong trào lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, bên cạnh nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị, nhiều sáng kiến thể hiện được tính sáng tạo, có ý tưởng đột phá về công nghệ và dịch vụ mới, góp phần thúc đẩy việc chuyển đổi số của các cấp chính quyền và người dân trên địa bàn tỉnh trên cả ba lĩnh vực: Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số.

Riêng chính quyền số có giải pháp “Ứng dụng cổng thông tin điện tử các cấp”; “Hệ thống và ứng dụng Phản ánh tương tác trực tuyến của người dân và các cấp chính quyền”; “Xây dựng hệ thống phòng họp số không giấy tờ”; “Giải pháp mạng Wifi công cộng”; “Giải pháp AI Camera cho khối chính quyền”; “Giải pháp bản đồ số nông thôn mới”…

Dây chuyền sản xuất sợi của Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan. Ảnh: Mai Hoa

Khơi dậy sức sáng tạo của người lao động

Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh được phát triển sâu rộng và đều khắp ở các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh với nhiều phong trào, hoạt động phù hợp với từng đơn vị.

Như phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ”; “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh”; “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”… Hay đề xuất các giải pháp nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Lãnh đạo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tham quan dây chuyền sản xuất tấm đá khổ lớn Slabstone của Công ty CP Trung Đô. Ảnh: Khanh Hồng

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Trần Quang Hòa khẳng định: Thông qua các phong trào đã thực sự góp phần khơi dậy tiềm năng, sức lao động sáng tạo của đội ngũ cán bộ quản lý, khoa học kỹ thuật, công nhân lao động có tay nghề cao.

Trong đó, có nhiều cán bộ, đảng viên và người lao động được các cấp, ngành tôn vinh, như anh Nguyễn Mạnh Thông (Công ty Thủy điện Bản Vẽ) được tôn vinh là “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc năm 2020”; anh Trần Đăng Khoa (Công ty Điện lực Nghệ An) được tôn vinh “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc năm 2023”; anh Cao Chiến Thuật (Công ty Mía đường Nghệ An) được nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Hay các sáng kiến của anh Nguyễn Mai Thắng (Công ty Điện lực Nghệ An) đã làm lợi cho đơn vị 1,1 tỷ đồng/năm, được tặng “Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh” năm 2023. Anh Hoa Văn Tân (Công ty CP May Minh Anh - Nghệ An) trong vòng 5 năm đã có 157 sáng kiến, đem lại lợi ích, tiết kiệm cho doanh nghiệp hơn 1,3 tỷ đồng; được vinh danh “Công nhân lao động tiêu biểu”… Anh Phạm Văn Kiên (Công ty CP may Minh Anh - Đô Lương), trong 5 năm làm việc cũng đã có 4 sáng kiến, cải tiến cá nhân và tham gia đội, nhóm ở nhiều cải tiến khác…

Từ các phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, vào công tác quản trị điều hành trong các doanh nghiệp, từ năm 2021 đến nay, toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã nghiên cứu, đưa vào ứng dụng hàng trăm sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; góp phần tiết kiệm chi phí đầu tư trang thiết bị mới thay thế, chi phí tiêu hao nguyên liệu, chi phí trả nhân công… cho các doanh nghiệp hàng trăm tỷ đồng.

Tính từ cuối năm 2021 đến tháng 8/2023, toàn Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh đã nghiên cứu, đưa vào ứng dụng 1.683 sáng kiến; góp phần tiết kiệm chi phí đầu tư trang thiết bị mới thay thế, chi phí tiêu hao nguyên liệu, chi phí trả nhân công… cho các doanh nghiệp hàng trăm tỷ đồng.

Điều quan trọng hơn nữa là nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, quản trị, quản lý điều hành của doanh nghiệp; nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm và dịch vụ trên thị trường; thúc đẩy việc thực hiện một số chỉ tiêu về nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh khoá VI đề ra liên quan đến doanh thu tăng trưởng trong các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối; hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; nộp ngân sách nhà nước.

Từ bài học kinh nghiệm trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong thời gian tới Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng trong các doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và Ban Giám đốc điều hành, các cơ quan chức năng và chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp tổ chức các phong trào thi đua lao động sáng tạo sâu rộng, đều khắp hơn trong toàn Đảng bộ Khối.