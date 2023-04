Khởi sắc vùng quê từ xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới đang được triển khai sâu rộng trên địa bàn xã Kỳ Tân (huyện Tân Kỳ), đã thúc đẩy địa phương xây dựng thành công nông thôn mới, tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Xã Kỳ Tân hiện có 7.114 nhân khẩu, phân bổ tại 7 xóm, trong đó, có 20% dân số là đồng bào giáo dân. Với mục tiêu xây dựng quê hương giàu, đẹp, văn minh, những năm qua, Đảng bộ và bà con lương, giáo xã Kỳ Tân luôn phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2020 và đang quyết tâm xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2023 này.

Dấu ấn ở Kỳ Tân là bà con lương, giáo đã góp công, góp của cùng với cấp ủy, chính quyền xã hoàn thiện nâng cao 19 tiêu chí, điển hình là làm đường bê tông nông thôn. Như đoạn đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến đường 15B dài gần 1.000m, có mặt đường đổ bê tông rộng 11m, là tuyến đường có 1 không 2 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Bà con hiến tới 4 ha đất ruộng vườn, đóng góp mỗi nhân khẩu 1 triệu đồng để làm đường bê tông. Từ khi tuyến đường hoàn thành đã tạo thuận lợi cho bà con trong xã và hơn 700 em học sinh trường mầm non, tiểu học hàng ngày qua lại được thuận lợi, an toàn.

Bà Trần Thị Thịnh ở xóm 6, Tân Sơn có nhà nằm cạnh con đường vui mừng nói: "Trước đây đường đất chật hẹp, đi lại khó khăn, từ khi làm đường bê tông chấm dứt cảnh lầy lội vào mùa mưa, người dân đi lại đông hơn, đường rộng nên ô tô tránh nhau dễ dàng, thôn xóm văn minh hẳn lên. Các hộ sinh sống dọc tuyến đường thường cùng nhau quét dọn, trồng cây xanh đảm bảo con đường luôn xanh, sạch, đẹp, phục vụ tốt cho việc đi lại, phát triển kinh tế, xã hội".

Xác định phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo là tiêu chí quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nên chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển theo chuỗi giá trị liên kết, nhằm ổn định bao tiêu sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế. Ở xã đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập cao như mô hình trồng ngô sinh khối, mô hình trồng ngô ngọt, trồng khoai tây, cho hiệu quả kinh tế mỗi ha đạt 200 triệu đồng/năm. Mô hình chăn nuôi kết hợp với trồng rừng, mô hình sản xuất, kinh doanh vừa và nhỏ...

Bằng những định hướng phù hợp, cộng với tính chủ động, tích cực của người dân trong phát triển kinh tế, nên thu nhập bình quân đầu người không ngừng tăng lên, năm 2022 đạt 51,1 triệu đồng/người/năm, hộ khá, giàu chiếm tới 65% tổng số hộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 0,82%.

Bước vào xây dựng nông thôn mới nâng cao, với quan điểm làm đến đâu chắc đến đó, Đảng ủy, chính quyền xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, gắn với dân vận khéo, nhằm khơi dậy nguồn lực to lớn trong nhân dân để đầu tư xây mới, nâng cấp các công trình hạ tầng nông thôn.

Kinh tế phát triển, người dân thi đua xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa. Kỳ Tân là địa phương tiên phong thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân trên địa bàn. Hàng năm, tham gia đầy đủ các cuộc thi, giải đấu cấp huyện và thường đạt giải, như thi Liên hoan Tiếng hát Làng Sen, giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập huyện Tân Kỳ vừa qua đạt giải Ba.

Cùng với xây dựng đời sống văn hóa, xã còn quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân. Đến nay, 100% xóm đều có nhà văn hóa, sân thể thao; các xóm thành lập các câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao và thường xuyên sinh hoạt. Cuối năm 2022, có 6/7 xóm đạt danh hiệu Làng Văn hóa, tỷ lệ Gia đình Văn hóa đạt 83,9%. Đặc biệt, vinh dự cho xã Kỳ Tân có xóm Thanh Tân đã được công nhận là mô hình văn hóa cấp tỉnh “Làng Văn hóa tiêu biểu thực hiện tốt hương ước, quy ước gắn với xây dựng nông thôn mới”.

Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân - Trịnh Huy Toàn cho biết: “Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm để thực hiện từng tiêu chí, tranh thủ tối đa các nguồn lực để làm 9,8 km đường bê tông, xây mới 3 nhà văn hóa xóm và thực hiện nhiều giải pháp với quyết tâm xây dựng hoàn thành NTM nâng cao trong năm 2023”./.