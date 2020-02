Khởi tố 4 đối tượng đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Thế (SN 1991); Nguyễn Bá Mạo (SN 1988); Nguyễn Bá Đồng (SN 1994); Trần Đăng Hồng (SN 1982), cùng xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương về hành vi “Đánh bạc”. Riêng đối tượng Nguyễn Thọ Toàn (SN 1990, trú xã Hiến Sơn) chỉ bị xử lý hành chính.



Trước đó, qua công tác bám, nắm tình hình, Công an huyện Đô Lương phát hiện trên địa bàn xã Hiến Sơn xuất hiện một ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề trên điện thoại với phương thức, thủ đoạn rất chuyên nghiệp.

4 đối tượng bị khởi tố. Ảnh: Bảo Nguyên

Để tập trung các biện pháp nghiệp vụ, sớm triệt xóa ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp này, Công an huyện Đô Lương đã chỉ đạo xác lập Ban Chuyên án 120B.

Sau một thời gian theo dõi, thu thập các chứng cứ, tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng, vào cuối tháng 1/2020, Ban Chuyên án đã triệt xóa ổ nhóm, bắt giữ 5 đối tượng Nguyễn Văn Thế, Nguyễn Bá Mạo, Nguyễn Bá Đồng, Trần Đăng Hồng và Nguyễn Thọ Toàn về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề trên điện thoại.

Tang vật thu giữ gồm 5 chiếc điện thoại mà các đối tượng sử dụng để nhắn tin đánh bạc và số tiền 48 triệu đồng.