Thứ Tư, 15/10/2025
Tiếng Việt
Pháp luật

Khởi tố 5 đối tượng liên quan vụ tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Paris

Mạnh Linh 15/10/2025 06:20

Ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Đức Nhiên, Nguyễn Minh Dũng, Nguyễn Thạch Thảo Nguyên, Phạm Thị Quyên và Nguyễn Hoàng Thái Dương để điều tra về tội “Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh” theo quy định của pháp luật.

Chú thích ảnh
Các đối tượng bị khởi tố để điều tra về tội “Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh” theo quy định của pháp luật. Ảnh: C.A

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 28/5/2025, chị P.T.T.D. (SN 1993) đến Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm mỹ Paris (TP. Hồ Chí Minh) để thực hiện một số dịch vụ thẩm mỹ. Bệnh viện đã bố trí ê kíp phẫu thuật gồm 5 cá nhân nêu trên.

Trong quá trình phẫu thuật, chị D. có biểu hiện suy tuần hoàn, suy hô hấp, được chuyển đến Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Quá trình xác minh cho thấy, trong ê- kíp phẫu thuật có nhiều sai phạm về điều kiện hành nghề. Cụ thể: Bùi Đức Nhiên và Phạm Thị Quyên là bác sĩ, điều dưỡng nhưng không đăng ký hành nghề tại Bệnh viện Paris; Nguyễn Hoàng Thái Dương không có chứng chỉ hành nghề, không được phép tham gia khám, chữa bệnh.

Cơ quan điều tra xác định các sai phạm trong ê -kíp là nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị D.

Trước đó, ngày 29/5/2025, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Paris.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Công an TP. Hồ Chí Minh sẽ làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, bảo đảm tính răn đe và quyền lợi hợp pháp của người dân.

Theo baotintuc.vn
https://baotintuc.vn/phap-luat/khoi-to-5-doi-tuong-lien-quan-vu-tu-vong-sau-phau-thuat-tham-my-tai-benh-vien-paris-20251014165047582.htm
