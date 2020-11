Khởi tố người đàn bà cho vay với lãi 'cắt cổ' đến 216%

Ngày 9/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thủy (SN 1969) trú tại khối Mai Hắc Đế, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn (Nghệ An) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.



Trước đó, qua công tác bám, nắm tình hình, Công an huyện Nam Đàn phát hiện trên địa bàn có đối tượng chuyên hoạt động cho vay nặng lãi (hay thường gọi là “tín dụng đen”) là Nguyễn Thị Thủy. Thủy làm nghề lao động tự do và có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp. Thủy luôn thể hiện bản thân là người có tiền nên những người có nhu cầu vay tiền đã tìm đến Thủy.

Đối tượng Nguyễn Thị Thủy. Ảnh: Vũ Thành Lợi dụng tâm lý của những người vay tiền là đang rất cần tiền nên Thủy đã cho vay với lãi suất “cắt cổ” lên đến 216% (tương đương với 6.000 đồng/1 triệu/ngày). Người vay phải trả tiền lãi vào 1 ngày hàng tháng mà giữa 2 bên thỏa thuận, thống nhất. Nếu người vay tiền không trả tiền lãi đúng kỳ hạn, Thủy sẽ điện thoại thúc giục, chửi bới, dọa nạt… Thủy chỉ cho những người quen biết vay tiền; thỏa thuận ngầm chứ không bằng giấy tờ, địa điểm vay tiền cũng không cố định.



Khi lực lượng Công an huyện Nam Đàn đang trong quá trình thu thập các tài liệu, chứng cứ về hành vi cho vay nặng lãi đối với Nguyễn Thị Thủy thì Thủy đến cơ quan Công an xin đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào ngày 6/5/2019, vì đang rất cần một khoản tiền nên chị Hà Thị M. (SN 1977) trú tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn đã vay của Thủy 10 triệu đồng. Thủy đồng ý cho chị M. vay với số tiền trên nhưng với lãi suất 6.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương 1 tháng chị M. phải trả cho Thủy số tiền lãi 1.800.000 đồng).

Ngày 26/6/2020, chị M. đến nhà Thủy vay thêm 10 triệu đồng. Thủy đồng ý và tính lãi suất tương tự như lần trước và thỏa thuận đến ngày 26 (dương lịch) hàng tháng sẽ trả tiền lãi. Như vậy, cứ đến mồng 6 và ngày 26 (dương lịch) hàng tháng, chị M. sẽ phải trả tiền lãi cho Nguyễn Thị Thủy số tiền 3,6 triệu đồng.

Từ ngày 6/6/2019 đến ngày 26/1/2020, chị M. đã trả cho Thủy 8 tháng tiền lãi với số tiền là 27 triệu đồng. Đến ngày 26/2/2020, chị M. chưa kịp trả tiền lãi cho Thủy số tiền 3,6 triệu đồng của 2 khoản vay trên nên chị M. vay thêm của Thủy 1,4 triệu đồng thành 5 triệu đồng rồi cộng số tiền đó vào tiền gốc. Tổng số tiền mà chị M. vay của Thủy là 25 triệu đồng với số tiền lãi hàng tháng phải trả lên tới 4,5 triệu đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Công an huyện Nam Đàn đã làm rõ số tiền Nguyễn Thị Thủy cho chị M. vay là 25 triệu đồng, thu lợi bất chính trên 30 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.