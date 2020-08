Khởi tố người phụ nữ bắt cóc bé trai để làm 'con mình'

Tối 23/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, trú ở tổ 5, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) về hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 21/8, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo của anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1983, ở phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh) để lạc con trai là cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (SN 2018) tại công viên Hồ điều hòa TP Bắc Ninh.

Nguyễn Thị Thu tại cơ quan công an.

Ngay sau đó, Công an tỉnh đã phối hợp với Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang đấu tranh, truy vết.