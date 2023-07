UBND huyện Nam Đàn thông tin chính thức về vụ cháy rừng ở Thượng Tân Lộc

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Quang An

Theo thông cáo này, vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 12/7/2023 tại xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn đã xảy ra vụ cháy rừng. Sau khi nhận được tin báo UBND huyện đã huy động các lực lượng chức năng cùng với nhân dân để khống chế và đến khoảng 03 giờ 00 phút sáng ngày 13/7/2023 đã khống chế toàn bộ đám cháy.

Địa điểm cháy tại Khoảnh 01, tiểu khu 1018, xóm Phú Lộc, Đại Lộc, xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Chủ rừng bao gồm Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Đàn; Rừng giao hộ gia đình.

Diện tích rừng bị cháy theo thống kê sơ bộ ban đầu khoảng hơn 10 ha, trong đó có khoảng 4 ha rừng keo, bạch đàn, thông còn lại là trảng cỏ, lau lách.

Diện tích rừng bị cháy khoảng hơn 10ha. Ảnh tư liệu Văn Trường

Địa phương và các cơ quan chức năng đã huy động lực lượng phát dọn đường băng cản lửa, dùng các dụng cụ như cành cây, dao phát, bàn dập, máy thổi gió để dập tắt đám cháy. Thông báo và huy động người dân sơ tán khỏi khu vực gần rừng, bố trí lực lượng canh giữ các nhà dân không để cháy lây lan đến nhà dân. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, địa hình đồi núi dốc, mặt khác gần nhà dân ở nên khó khăn trong cơ động lực lượng.

Lực lượng tham gia chữa cháy bao gồm dân quân, cán bộ Kiểm lâm, cán bộ Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Đàn, cán bộ công chức xã, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện, Ban CHQS huyện, các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn, Công an và người dân. Tổng số khoảng 700 người (không kể lực lượng canh giữ nhà dân).

Thông cáo báo chí của UBND huyện Nam Đàn. Ảnh: Q.A

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Sau khi dập tắt đám cháy, UBND huyện Nam Đàn giao cho lực lượng Dân quân xã Thượng Tân Lộc, Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Đàn, Ban CHQS huyện, Công an huyện cùng lực lượng tại chỗ tiếp tục canh gác, xử lý dứt điểm các tàn than còn sót, điều tra làm rõ nguyên nhân, thống kê sơ bộ thiệt hại do vụ cháy xảy ra.