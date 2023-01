Khu công nghiệp Hoàng Mai I: Hòa nhịp chuyển động cùng vùng Nam Thanh Bắc Nghệ

(Baonghean.vn) - Sau một năm hiện thực hóa và triển khai quyết liệt theo Quyết định được phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Khu công nghiệp (KCN) Hoàng Mai I đang dần thay đổi diện mạo, góp phần mang lại sức sống mới cho thị xã Hoàng Mai nói riêng và khu vực Bắc Nghệ An nói chung.

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Điểm sáng thu hút đầu tư của Nghệ An

Vượt qua thách thức và khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt đã quyết tâm triển khai hoàn thiện việc phát triển hạ tầng cho KCN Hoàng Mai I để sẵn sàng đón đầu làn sóng dịch chuyển của các nhà đầu tư trong lĩnh vực sản xuất và lắp ráp.

Tính đến thời điểm tháng 12 năm 2022, KCN Hoàng Mai I đã “lội ngược dòng” ngoạn mục với 75% tỷ lệ đất công nghiệp được lấp đầy bởi 5 dự án đầu tư đã ký kết hợp đồng thuê đất, cùng tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 6.000 tỷ VND, tương đương 262 triệu USD.

Các dự án đầu tư tính đến thời điểm hiện tại ở KCN Hoàng Mai I chủ yếu là các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong đó, nổi bật nhất là Dự án Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử và phụ tùng ô tô giai đoạn 1 của Tập đoàn quốc tế Ju Teng (Đài Loan) và Dự án Sản xuất gia công giày, dép xuất khẩu của Tập đoàn Hoa Lợi (Đài Loan). Cả 2 dự án đều đã được cấp chứng nhận đầu tư và bắt đầu xây dựng nhà máy từ tháng 9/2022, dự kiến sẽ đi vào sản xuất trong quý III/2023. Vì vậy, có thể khẳng định, KCN Hoàng Mai I nói riêng và thị xã Hoàng Mai nói chung đã từng bước xuất hiện trên bản đồ thu hút đầu tư đối với các nhà đầu tư nước ngoài khi tìm hiểu và lựa chọn vị trí đầu tư dự án tại Việt Nam.

Góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Với thực trạng người lao động hồi hương do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và làn sóng cắt giảm lao động do tình hình biến động chung của thế giới, việc thu hút được các dự án đầu tư mới đi vào hoạt động sẽ phần nào giảm bớt gánh nặng về việc làm ổn định cho người lao động tại địa phương. Dự kiến, khi tất cả các dự án đã được đầu tư tính đến thời điểm hiện tại trong KCN Hoàng Mai I đi vào vận hành, sẽ có gần 30.000 lao động mới được tuyển dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh, thành lân cận.

Các dự án đầu tư đã được thu hút tính đến thời điểm hiện tại bao gồm các dự án sản xuất trong lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao và đóng góp lớn trong cơ cấu giá trị sản phẩm. Những dự án này sẽ trực tiếp tham gia vào công cuộc đào tạo và phát triển năng lực của lực lượng lao động hiện hữu tại địa phương, cũng như thu hút thêm lao động có tay nghề từ các địa phương khác, từ đó nâng cao chất lượng của lao động nói chung trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các nhà đầu tư FDI cũng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ và tạo cú hích cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trong khu vực. Chính những yếu tố này sẽ góp phần giúp thị xã Hoàng Mai nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung trở thành một điểm đến hấp dẫn và có sức cạnh tranh trên cả nước.

Không chỉ tác động tích cực tới ngành công nghiệp sản xuất, chế biến, chế tạo, và công nghiệp phụ trợ, sự phát triển của KCN Hoàng Mai I cũng như các nhà đầu tư thứ cấp trong KCN cũng sẽ có tác động gián tiếp lên các lĩnh vực kinh tế - xã hội khác. Các dự án đầu tư khi đi vào vận hành dự kiến sẽ đóng góp hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách tỉnh, tạo động lực thúc đẩy các chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, tăng đầu tư cho an sinh xã hội, y tế, giáo dục.

Cam kết hướng tới phát triển bền vững trong tương lai

Với các lợi thế về điều kiện tự nhiên, hạ tầng xã hội được chú trọng phát triển đồng bộ và môi trường đầu tư kinh doanh đổi mới tích cực, Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt cam kết sẽ tiếp tục sát cánh và đồng hành với tỉnh Nghệ An để triển khai các dự án tiếp theo trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu phát triển quê hương phồn vinh, giàu đẹp.

KCN Hoàng Mai I là dự án khởi đầu cho các dự án mà Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt đã lên kế hoạch đầu tư và triển khai tại tỉnh Nghệ An trong thời gian tới, bao gồm Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai II và các dự án hạ tầng xã hội như Dự án Khu nhà ở chuyên gia tại thị xã Hoàng Mai, Dự án Sân golf và Resort Hoàng Mai,… Các dự án này sẽ được Công ty tập trung quy hoạch một cách đồng bộ, có định hướng để kịp thời đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư hiện hữu và cùng với tỉnh Nghệ An chuẩn bị sẵn sàng đón đầu làn sóng dịch chuyển dòng vốn FDI trong bối cảnh mới của tình hình kinh tế, chính trị trong khu vực cũng như toàn cầu.