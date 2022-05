Khu đô thị Hoàng Sơn: Sổ hồng chính chủ củng cố vị thế độc tôn

Trong năm qua, Khu đô thị Hoàng Sơn được giới chuyên gia nhận định là dự án nắm giữ tâm điểm thị trường bất động sản Diễn Châu nói riêng và Nghệ An nói chung với những ưu thế “hiếm có khó tìm”. Tọa lạc tại vị trí chiến lược bên Quốc lộ 7 – “Đại lộ hoàng kim” với mật độ giao thông sầm uất, dự án đã chứng minh được vai trò “thỏi nam châm” khi thu hút lượng lớn khách hàng quan tâm cũng như các cư dân ưa chuộng lối sống “xanh – khỏe – tiện ích”.



Là một trong số ít khu đô thị có quy mô lớn nhất và vị trí đắc địa nhất Diễn Châu, Khu đô thị Hoàng Sơn được xây dựng với định vị “một điểm đến, mọi nhu cầu”, cung cấp đa dạng các dòng sản phẩm nhà ở, kinh doanh thương mại, dịch vụ và vui chơi giải trí. Với các tiện ích đẳng cấp như Hồ cá Koi, Trung Tâm thương mại, khu vui chơi thể thao, trường mầm non…, dự án đã và đang mang đến cảm hứng sống dồi dào và niềm tự hào bất tận cho những cư dân sở hữu.

Đặc biệt hơn, trong bối cảnh thị trường khan hiếm dự án được cấp phép với rủi ro dành cho khách hàng là rất lớn, Khu đô thị Hoàng Sơn với khung pháp lý minh bạch ngay từ khi mới ra mắt đã trở thành “cửa sáng” cho các khách mua ở, nhà đầu tư luôn hướng đến yếu tố an toàn, bền vững.

Cụ thể, sau khi hoàn thiện đầy đủ về mặt pháp lý mở bán, chủ đầu tư Khu đô thị Hoàng Sơn tiếp tục hỗ trợ khách hàng sở hữu sổ hồng lâu dài, sang tên chính chủ và cho phép chuyển nhượng tự do. Với những điều kiện này, khách hàng có thể sang tên ngay mà không cần xây nhà, cũng như có thể dễ dàng mua bán, chuyển nhượng mà không cần xây dựng theo thiết kế, đảm bảo cho tính thanh khoản nhanh và tiềm năng tăng giá không giới hạn của dự án.



Được biết, để một dự án bất động sản được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất cho cư dân, chủ đầu tư phải đạt được các điều kiện pháp lý theo quy định của pháp luật, từ phê duyệt quy hoạch, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đến các nghĩa vụ tài chính. Vì vậy, việc tiến hành sang tên sổ hồng chính chủ đã củng cố uy tín của chủ đầu tư, niềm tin của khách hàng và tính minh bạch, vị thế của dự án Khu đô thị Hoàng Sơn, xứng đáng với nhận định là “giải pháp an cư đắt giá và phương án đầu tư tiềm năng, an toàn, bền vững nhất thị trường bất động sản Nghệ An 2022”.

Bên cạnh pháp lý, tiến độ thần tốc của Khu đô thị Hoàng Sơn cũng nhanh chóng nâng tầm bất động sản Diễn Châu, giúp dự án trở thành “điểm sáng” đáng chú ý trên thị trường Nghệ An. Nhiều hạng mục trọng điểm như dãy shophouse Quốc lộ 7, hồ cá Koi, vườn hoa, khu vui chơi trẻ em… đã hoàn thiện và tấp nập đón khách, giúp khách hàng an tâm khi sở hữu những sản phẩm mang đến giá trị an cư, kinh doanh sinh lời ngay.



Tiếp nối thành công của shophouse Quốc lộ 7 với 100% sản phẩm và dãy liền kề với hơn 90% sản phẩm đã bán hết, chủ đầu tư tiếp tục chuẩn bị ra mắt dòng sản phẩm cuối cùng là 24 căn biệt thự Mandala Villas phiên bản giới hạn, chỉ dành cho 24 chủ nhân danh giá, hứa hẹn sẽ làm “bùng nổ” thị trường trong thời gian tới.

Theo giới chuyên gia, sự thanh lọc hiện tại sẽ khiến khách hàng cẩn trọng, thông minh, chọn lọc hơn khi lựa chọn các sản phẩm bất động sản. Do đó, những dự án sở hữu pháp lý minh bạch, sổ hồng lâu dài, chủ đầu tư uy tín, tiềm năng tăng giá lớn và thanh khoản tốt như Khu đô thị Hoàng Sơn sẽ giữ lợi thế cạnh tranh cao và tiếp tục dẫn dắt thị trường.

P.V